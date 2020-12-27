На снегосплавных пунктах в Москве утилизировали 365 тыс. кубометров снега

Прошедшие снегопад укрыл столицу 12-сантиметровым слоем снега, и если в парках этот снег выглядит живописно, то убранный с дорог и тротуаров был утилизирован. Всего утилизировали 365 тысяч кубометров снега на столичных снегосплавных пунктах, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время в городе продолжается уборка улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий после сильного снегопада, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для дальнейшей утилизации, - отметил Петр Бирюков. - За двое суток было утилизировано 365 тысяч кубометров снега".

Заместитель Мэра сообщил, что в городе работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Их принцип работы основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Талые воды вместе с другими стоками отводятся на очистные сооружения, где их ждет полный цикл механической и биологической очистки. Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку.