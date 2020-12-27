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27.12.2020 09:33
Рубрика: Общество

Оперштаб: Еще 5063 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 5063 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 604 604.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В столице продолжает расти число категорий москвичей, которым доступна запись на прививку от COVID-19. С 28 декабря пройти процедуру вакцинации смогут работники сферы общественного питания и жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций, волонтеры.

Прививочная кампания идет в 70 пунктах, открытых на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. При обращении в прививочный пункт необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации. Записаться на прививку можно на портале mos.ru.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Фото: iStock
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Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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