Ресторану Balagan грозит штраф за нарушение антикоронавирусных мер

Клубу-ресторану Balagan ресторатора Татьяны Беркович грозит штраф до 1 млн рублей за закрытую вечеринку после полуночи, нарушающую меры профилактики COVID-19. Об этом журналистам рассказал главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.

"В ходе ежедневных рейдов ОАТИ и полиции было выявлено заведение Balagan по адресу Столярный переулок, дом 3, корпус 16, в котором проходило закрытое мероприятие для своих. В данном заведении была выявлена работа после 23:00 и даже после полуночи. Также в заведении нарушался масочно-перчаточный режим и социальная дистанция. Администрация организации будет вызвана в инспекцию для составления административного протокола", - сказал он.

Сергей Михайлов отметил, за выявленные нарушения заведению, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановлении деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать 1 млн рублей