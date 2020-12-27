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Текст:   Сергей Бабкин 
21:26 27.12.2020

Самая дорогая квартира в Москве продается за 2,7 млрд рублей

Самая дорогая квартира Москвы выставлена на продажу за 2,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис "Авито недвижимость".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Жилье в новостройках подорожало на 19 процентов

Жилье находится в районе Патриарших прудов. Это пентхаус со свободной планировкой общей площадью 900 квадратных метров. Имеется панорамное остекление и две террасы на последнем восьмом этаже.

Примечательно, что стоимость квадратного метра в пентхаусе на Патриарших - три миллиона рублей - сопоставима с ценой двухкомнатной квартиры с отделкой во многих регионах России.

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