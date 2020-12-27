Самая дорогая квартира в Москве продается за 2,7 млрд рублей

Самая дорогая квартира Москвы выставлена на продажу за 2,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис "Авито недвижимость".

Жилье находится в районе Патриарших прудов. Это пентхаус со свободной планировкой общей площадью 900 квадратных метров. Имеется панорамное остекление и две террасы на последнем восьмом этаже.

Примечательно, что стоимость квадратного метра в пентхаусе на Патриарших - три миллиона рублей - сопоставима с ценой двухкомнатной квартиры с отделкой во многих регионах России.