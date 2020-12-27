Под конец уходящего года в столице вырос парк экологически чистого транспорта - электробусов: очередная партия машин по контракту с Камским автозаводом поступила в Первопрестольную в середине декабря.

Всего в 2020-м из Набережных Челнов под крыло "Мосгортранса" приехали 200 автобусов на электротяге, таким образом парк машин "КАМАЗ" составил круглое число: 400.

В рамках договора, заключенного с "Мосгортрансом", автопроизводитель будет отвечать за полную функциональность подвижного состава в течение 15 лет с момента поставки. "Этот контракт стал самым крупным в истории компании. Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, наша техника была отгружена в оговоренные заказчиком сроки и уже успешно эксплуатируется на линиях Москвы. Впереди участие в новых тендерах на поставку инновационного пассажирского транспорта в адрес российской столицы", - отметил руководитель службы продвижения пассажирского электротранспорта "КАМАЗа" Андрей Долганов.

Над созданием электробусов камские автопроизводители работают совместно с инжиниринговой компанией Drive Electro. В новом типе транспорта применены современные компоненты тягового электрооборудования: электропортальный мост и литий-титанатные аккумуляторные батареи. Благодаря этому транспорт работает максимально эффективно, а на подзарядку требуется всего 6-20 минут. В целом инженерные решения позволяют электробусам осуществлять перевозки даже при низких температурах, что особенно актуально для изменчивого столичного климата.

А ведь помните, при внедрении электробусов в городскую транспортную сеть много было скепсиса: дескать, застрянет он в пробке, сядет аккумулятор, перегородит всем проезд. Но пессимистические прогнозы не оправдались. В чем же секрет долгого хранения заряда установленных батарей? "Мы более 20 лет занимаемся созданием батарей для электротранспорта. Технология проектирования отлажена и учитывает российские реалии: перепады температуры, проблемные дороги. Имеющийся опыт помог при создании аккумуляторов для московских электробусов. Кроме того, особое внимание было уделено используемым комплектующим. В электробусах они одни из лучших в мире по характеристикам и безопасности. Еще на этапе создания прототипа мы сделали правильный выбор, отказавшись от "громоздких ночных" батарей в пользу технологии второго поколения", - ответил "РГ" гендиректор Drive Electro Сергей Иванов.

К 2030 году весь парк "Мосгортранса" должен стать экологически чистым

Инноваторам удалось удачно совместить в одном транспортном средстве возможность быстрой и медленной (ночной) зарядки. Кстати, а не вредят ли батарее частые короткие подзарядки? "Возможность быстрой зарядки есть у многих батарей, - ответил руководитель Drive Electro, - но особенность наших в том, что они не портятся от частых подзарядок. Это позволило устанавливать в электробусы меньше батарей, что в свою очередь имеет ряд преимуществ. Во-первых, электробусы получили высокую пассажировместимость. Меньший вес батарей позволяет перевозить большее количество людей единовременно. Во-вторых, это хорошо для окружающей среды: низкие объемы производства и утилизации батарей оставляют минимальный углеродный след. В-третьих, это снизило общую стоимость электробуса, ведь батарея - одна из его самых дорогих частей. Наше решение позволило обеспечить большую перевозную способность пассажиров, сравнимую с троллейбусами. Таким образом, московские электробусы обслуживают большой пассажиропоток, значительно выше дизельных аналогов. Это позволяет работать на троллейбусных маршрутах, что является важным преимуществом электробусов".

При этом электробусы имеют ряд экономических преимуществ в сравнении с дизельными аналогами, утверждает Сергей Иванов. В частности, стоимость обслуживания дешевле из-за медленной изнашиваемости комплектующих и отсутствия части трат на амортизацию. Также в реалиях мегаполиса использование электричества в 5 раз дешевле в сравнении с дизельным топливом. Кроме того, это самый экологичный вид транспорта - он не только не производит выбросов в городе, но и обеспечивает расходование энергии с наибольшим КПД. Даже если электричество вырабатывается ТЭС, сжигание топлива в ней намного эффективнее, чем в двигателе внутреннего сгорания. А именно, энергия аккумулируется эффективнее, действует рекуперация: при торможении электродвигателем в батарею возвращается до 40 процентов энергии, затраченной на движение. В итоге через 5-7 лет эксплуатации стоимость электробуса может выходить на тот же уровень, что и у дизельного аналога.

Справка

Столичные электробусы курсируют сегодня на 40 маршрутах в различных районах Москвы. С начала работы они перевезли свыше 55 миллионов пассажиров и прошли более 22 миллионов километров. Московский парк электробусов является крупнейшим в Европе: в Лондоне их 300, в Париже - 260, в Берлине - 200 и в Амстердаме - 164. В следующем году в Москву должны поступить еще 400 электробусов.