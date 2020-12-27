В Москве применили спецсредства, чтобы пресечь антикоронавирусную вечеринку

Столичным полицейским пришлось применить спецсредства, чтобы пресечь закрытую антикоронавирусную вечеринку.

Как сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов, вечеринка "для своих" после 23.00 проводилась в ночном клубе Mason St.One на улице Большие Каменщики. Сотрудники заведения отказались пускать полицию, поэтому она была вынуждена использовать силу.

В результате было выявлено, что ночная вечеринка проводилась в клубе в нарушение санитарных норм, многие гости были без масок и перчаток. Также посетители курили кальяны. По этим фактам составили административный протокол, клубу грозит крупный штраф или закрытие на срок до 90 суток.