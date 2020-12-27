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27.12.2020 16:45
Рубрика: Происшествия

В Москве применили спецсредства, чтобы пресечь антикоронавирусную вечеринку

Текст: Сергей Бабкин

Столичным полицейским пришлось применить спецсредства, чтобы пресечь закрытую антикоронавирусную вечеринку.

Ресторану Balagan грозит штраф за нарушение антикоронавирусных мер

Как сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов, вечеринка "для своих" после 23.00 проводилась в ночном клубе Mason St.One на улице Большие Каменщики. Сотрудники заведения отказались пускать полицию, поэтому она была вынуждена использовать силу.

В результате было выявлено, что ночная вечеринка проводилась в клубе в нарушение санитарных норм, многие гости были без масок и перчаток. Также посетители курили кальяны. По этим фактам составили административный протокол, клубу грозит крупный штраф или закрытие на срок до 90 суток.

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