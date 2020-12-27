Объемы строительства в Москве жилья и инфраструктуры, в том числе образовательной, в этом году достигли рекордных масштабов.

С начала года на кадастровый учет поставлено около 30 объектов образования общей площадью свыше 350 тысяч квадратных метров. Темпы строительства новых объектов не снижаются, несмотря на пандемию коронавируса.

"Образование в этом году у нас столкнулось с серьезными проблемами, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Это вынужденные дополнительные каникулы, дистанционка и так далее, но тем не менее мы не прекращаем строить новые школьные здания. Они, конечно, будут востребованы. За последние годы мы построили около 400 объектов образования. Это школы, детские дошкольные учреждения".

В этом году за счет средств городского бюджета департамент строительства города Москвы построил семь объектов образования на 2700 мест.

До конца года планируется ввести еще четыре объекта на 1175 мест.

"С каждым годом строительство объектов образования становится масштабнее, а сами объекты получают большую площадь и количество образовательных мест. Это связано с увеличением потребности в новых детских садах и школах. Для того чтобы не было недостатка в пространстве, где дети проводят по несколько часов в день, объекты станут вместительнее", - рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Сегодня дошкольные учреждения строятся по индивидуальным проектам

Современная школа - это не только уроки от звонка до звонка. Для разностороннего развития детей в них предусматривают лектории и медиатеки, фото- и видеостудии, IT-полигоны.

Тренд последнего времени - строительство в густонаселенных районах школ-гигантов, которые позволяют всем ребятам учиться рядом с домом. Так, в районе Северный по адресу Долгопрудная аллея, дом 16, возвели школу на 900 мест. Здание переменной этажности (от двух до четырех этажей) построили по индивидуальному проекту. Помимо стандартных кабинетов в блоке начальных классов оборудовали кабинеты труда, моделирования и технической игрушки, изобразительного искусства и природы, иностранного языка, а также игровые для групп продленного дня.

"Благодаря активному жилищному строительству в ближайшие годы число жителей в районе значительно возрастет, и поэтому важнейшей задачей правительства Москвы является обеспечение комфортных условий проживания для новоселов. В 2019 году здесь построены и введены в эксплуатацию четыре жилых дома для переселения по программе реновации по адресам: Долгопрудная аллея, дом 14, корпуса 1 и 2, дом 15, корпуса 2 и 3. Для обеспечения жителей новостроек учебными местами в районе построены 5 детских садов и 3 школы, в том числе и эта школа на 900 мест", - отметил Рафик Загрутдинов.

В прошлом году школа-гигант была построена в Даниловском районе, на территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ). Это самая большая школа в России - она может принять 2,5 тысячи учеников. Ее особенностью стал детский технопарк "Кванториум", где ребята могут углубленно изучать естественные и инженерные науки, приобретать навыки в технических отраслях.

Еще один тренд - строительство учебных зданий-трансформеров. Три блока начальных классов-трансформеров (БНК) ввели в этом году. В планировку зданий заложена возможность трансформации в зависимости от демографической ситуации. Группы детского сада можно переоборудовать в школьные классы и обратно. Затраты на это значительно ниже, чем строить новое здание.

БНК на улице Воротынской в Северо-Западном округе столицы будет относиться к школе №1985. Еще два блока построили на юго-западе столицы - на улице Адмирала Лазарева (один будет относиться к гимназии №1786) и на улице Брусилова (второй - к школе №2109).

В Москве активно строят и дошкольные образовательные учреждения.

Новые садики значительно отличаются от тех, что возводились в Москве десять лет назад. Сегодня дошкольные учреждения строятся по индивидуальным проектам, такой же подход применяется и к оформлению пространств вокруг них. Современные планировки помогают малышам лучше ориентироваться в здании и развивать креативность, гибкое мышление. Для этого в садиках создают необычные спортивные объекты, игровые зоны и даже аттракционы.

При этом нынешние дошкольные учреждения так же, как и новые школы, рассчитаны на большое количество детей. Один из примеров - трехэтажный детский сад, введенный в этом году на северо-востоке столицы, на Шереметьевской улице. Он рассчитан на 200 мест, в нем оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты логопеда и психолога. Также введено дошкольное образовательное учреждение на 350 мест в 11-м квартале района Некрасовка.

До конца 2020 года планируется ввести еще четыре объекта образования. Это блок начальных классов на 300 мест в Перово, дошкольное образовательное учреждение на 225 мест в Нагатино-Садовниках, пристройка на 350 мест в районе Проспект Вернадского и учебный корпус на 300 мест в Солнцево.

В дальнейшем темпы ввода образовательных объектов снижать не планируют. В 2021 году будет введено 16 объектов образования, среди которых детские сады, БНК, учебные корпуса и школы.

Так, блоки начальных классов построят в Южном Бутове и Кузьминках. А новая школа в Левобережном районе сможет принять 1900 ребят.

В четырех районах построят школы поменьше, на 550 мест: в Бескудниковском, Савеловском, Останкинском и в Некрасовке. В двух кварталах этого района появятся и дошкольные образовательные учреждения, рассчитанные на 350 детей. Еще один детский сад примет 220 малышей в районе Косино-Ухтомский.

Также будут построены шесть учебных корпусов.

Всего же в стадии строительства за счет средств городского бюджета сейчас находятся 24 объекта образования на 11 тысяч мест. Новые образовательные объекты строятся по новым стандартам - с учетом возраста учеников, комфортные для детей и педагогов, радующие глаз. И становятся настоящим украшением столичных микрорайонов и улиц.