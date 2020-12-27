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27.12.2020 23:24
Рубрика: Общество

В оперштабе рассказали о новых случаях коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

В столице подтверждено 6620 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Оперштаб: Еще 5063 пациента вылечились от коронавируса в Москве

За последние сутки госпитализировано 1798 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 552 человека.

По возрастным категориям инфицированные распределились следующим образом: 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет; 30,3% - от 46 до 65 лет; 12,7% - от 66 до 79 лет; 11,1% - дети; 5% - старше 80 лет.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В оперативном штабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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