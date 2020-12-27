В декабре в городе Белёве открыто движение по мосту через реку Пениковка. Это десятый мост, построенный военными в этом году в регионе.

Военнослужащим надо повышать боевую специализированную подготовку, а людям нужны переправы через реки. Так почему же военным не тренироваться там, где эти мосты крайне необходимы?

Всего за три года в области силами минобороны построено 19 мостов, которыми постоянно пользуются более 20 тысяч жителей. В 47 населенных пунктов теперь без помех могут приезжать "скорая помощь", пожарная охрана, не говоря уже о свободном передвижении самих жителей. Проблемы переправ через реки в некоторых районах области стоят очень остро. Где-то мостам уже более полувека, они аварийные, по ним опасно ездить, а в иных местах - и вовсе уничтожены половодьем.

В 2018 году тульский губернатор Алексей Дюмин обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой оказать помощь по восстановлению транспортной доступности к населенным пунктам. На это было дано "добро". В этом году, к примеру, тактико-специальные учения на территории региона проводились дважды: с 28 мая по 24 июня и со 2 ноября по 12 декабря.

А в Одоевском районе военные возвели переправу через реку Упа. Новый мост - железный, по нему хоть танк проехать может. К тому же военные строители установили еще и специальные столбы против течения, чтобы обезопасить сооружение от половодья. Кроме того, силами уже "Тулаавтодора" был сделан ямочный ремонт дороги от деревни до трассы Тула - Одоев, и проезд от моста до домов отсыпали щебенкой.

В основном строительством мостов занимаются военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа - более сотни военных специалистов, как срочников, так и контрактников, несколько десятков единиц военной и специальной техники. Но в ноябре прошлого года специальные учения в Тульской области проводила Кантемировская танковая дивизия. Инженерному подразделению предстояло выполнить задачи по обустройству береговой линии и наведению переправы в поселке Никольское под Тулой. Мост был построен за неделю, чему местные жители очень рады, ведь каждую весну паводок отрезал их от "большой земли".

За три года в Тульской области силами подразделений Минобороны России построено 19 мостов

На торжественном открытии моста через реку Пениковка - последнего в этом году, возведенного минобороны в регионе, военнослужащих, участвовавших в их строительстве, наградили ведомственными и региональными знаками отличия, а также ценными подарками. Жители Белёва горячо благодарили военных. А заодно попросили сделать им еще и пешеходную дорожку к мосту. Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков откликнулся на просьбу: до нового года силами минобороны совместно с "Тулаавтодором" пешеходная дорожка будет обустроена.

"Единство армии и народа позволило обеспечить транспортное сообщение жителям ряда населенных пунктов области круглый год. Объекты закончены со значительным опережением графика", - подчеркнул Дмитрий Булгаков.