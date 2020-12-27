В Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) приступили к строительству второй очереди шахты "Инаглинская" и обогатительной фабрики "Инаглинская-2".

После ввода второй очереди шахты на ГОКе "Инаглинский" будут добывать по 12 миллионов тонн угля в год. Фото: Татьяна Дмитракова

Компания "Колмар" - якорный резидент ТОР "Южная Якутия" - получила положительные заключения экологической экспертизы и главной государственной экспертизы на проектную документацию, а также разрешения на строительство.

Началу работ на второй очереди предшествовало введение в строй первой, которую запустили в сентябре нынешнего года. Реализация всех планов позволит объектам ГОКа "Инаглинский" уже к 2023 году выйти на производственную мощность 12 миллионов тонн добычи и переработки угля в год - и это сделает шахту в Якутии крупнейшей в стране. Общий объем инвестиций резидента составит более 72 миллиардов рублей, из них 20 миллиардов уже вложено.

Таких строек не было со времен Советского Союза - это самый амбициозный проект угольной отрасли страны за последние десятилетия. Его запасы составляют 764 миллиона тонн угля, из них 720 миллионов - для добычи подземным способом, остальное - открытым. Срок их отработки - 30 лет.

"Три десятилетия назад в Нерюнгри был создан большой обогатительный комплекс "Якутуголь", и вот через 35 лет мы вновь можем гордо сказать, что в Якутии вводится крупнейший в России ГОК по добыче и переработке угля, - отметил на открытии первой очереди комплекса глава Республики Саха Айсен Николаев. - Когда гендиректор компании рассказывал про этот проект, многим он казался фантастикой, ведь в то время были даже опасения по поводу дальнейшей судьбы Нерюнгри. А теперь мечты претворены в жизнь, и это значит, что полвека стабильного развития нашей территории гарантированы".

Как подчеркивает директор департамента по угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ Сергей Мочальников, предприятие использует современнейшие технологии, нередко уникальные. Здесь применяют полностью автоматизированные добычные комплексы, а также новейшие подходы к сохранению окружающей среды. Вскрытие запасов шахты "Инаглинская" осуществляется наклонными стволами, а извлечение угля из пластов - методом камерно-столбовой отработки (КСО). Подобная технология открывает новые возможности для работы на тех месторождениях, где в силу горно-геологических особенностей недоступен ни один другой способ. "Инаглинская" - второй в России объект, где применяется КСО (первый, шахта "Денисовская", находится неподалеку и также принадлежит "Колмару").

Благодаря реализации проекта на горно-обогатительном комплексе будет создано более четырех тысяч рабочих мест

Энергетические угли, добываемые в Саха, поставляют на электростанции Южной Якутии и Приморского края, на объекты ЖКХ и промышленные предприятия республики. Коксующиеся перерабатывают на обогатительных фабриках Кузбасса для дальнейшего использования на коксохимических и сталелитейных заводах.

- Мы всем доказали, что угольная промышленность еще надолго будет драйвером, и не только на Востоке страны, - считает Сергей Мочальников. - Реализация новых инвестиционных проектов вносит существенный вклад в экономическое развитие ДФО и способствует решению государственных задач по расширению доли экспорта российского угля, в том числе связанных с освоением рынков АТР.

Высококачественный коксующийся уголь Якутии востребован крупнейшими металлургическими компаниями Китая и Японии. Перевалка продукции идет через собственный морской терминал угольной компании в бухте Мучке в Хабаровском крае, с которым шахта "Инаглинская" и обогатительная фабрика "Инаглинская-2" образуют единый производственно-логистический комплекс. Терминал - новенький, с иголочки. Его первую очередь также ввели в строй в сентябре. Мощность - 12 миллионов тонн в год, на втором этапе, в 2023-м, объем перевалки увеличится вдвое.

"В 2016 году режим свободного порта Владивосток был распространен на Ванинский район. Еще год спустя территорию увеличили под реализацию инвестпроекта угольного морского терминала для перевалки коксующегося угля, добываемого в Южной Якутии на горно-обогатительных комплексах "Денисовский" и "Инаглинский", - рассказывает предысторию глава Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин. - Этот объект войдет в пятерку крупнейших в России и в число самых безопасных в мире".

Безопасность - это не просто слова. При перевалке используется современная техника производительностью шесть тысяч тонн в час: вагоноопрокидыватели, конвейерные галереи и пересыпные станции, стакеры-реклаймеры и судопогрузочные машины. Специализированный терминал учитывает все самые современные требования к перевалке пылящих грузов. Выгрузка и погрузка идут только закрытым способом.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока на этапе выхода предприятия на плановую мощность количество вакансий увеличится до 750. Общий объем инвестиций в проект - 45,33 миллиарда рублей, из них 1,35 миллиарда - в объекты федеральной собственности.