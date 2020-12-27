В Якутске открылся первый амбулаторный центр для больных COVID-19

Амбулаторный центр для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию заработал в Якутске на базе Якутской городской больницы № 3, сообщает пресс-служба правительства республики.

Алгоритм оказания первичной помощи пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию изменен от начала исследования до лечения. В центре посетители с признаками коронавирусной инфекции могут сдать анализ и пройти КТ-исследование. Врач примет решение отправить больного на амбулаторное лечение или госпитализировать, рассказала главный врач Светлана Давыдова.

Если врач сочтет нужным отправить пациента в инфекционный госпиталь, его доставят туда специальным транспортом. Больным, остающимся на амбулаторном лечении, выдадут заключение с диагнозом и необходимые лекарственные препараты.

В центре будут посменно работать 24 специалиста. Амбулаторный ковид-центр организован по всем требованиям Роспотребнадзора, разделен на "чистую" и "грязную" зоны с отдельными входами для медперсонала и пациентов.

По информации республиканского оперативного штаба, на 27 декабря 2020 года выявлено 192 новых случая COVID-19, из них 14 бессимптомных носителей инфекции.

К слову, вчера правительство Приморского края сообщило, что во Владивостоке закрываются три амбулаторных инфекционных центра, расположенных на базе поликлиники №1. Все они находились в жилых домах и прекращают работу из-за большого количества жалоб жителей этих многоэтажек.