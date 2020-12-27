Число погибших в ДТП под Оренбургом выросло до четырех

Количество погибших в результате столкновения легковушки и грузовика в Оренбургской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, на 352 километре трассы М-5 "Урал" (при подъезде к Оренбургу) отечественная легковушка LADA Granta столкнулась с грузовым фургоном. В результате аварии на месте ДТП погибли три человека - двое взрослых и один ребенок. Еще одного несовершеннолетнего госпитализировали в тяжелом состоянии. Как сообщает ТАСС, он был доставлен в Новосергиевскую больницу, однако врачи не смогли его спасти - ребенок скончался.

По данному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка. Ход проверки взят на личный контроль прокурором Переволоцкого района.