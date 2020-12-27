Новости

Песков назвал ошибкой слова Зеленского о Великой Отечественной войне 20:44
Число погибших в ДТП под Оренбургом выросло до четырех 19:46
Министр здравоохранения стал самым популярным политиком Германии 18:48
В Екатеринбурге автомобиль врезался в трамвайную остановку 17:49
Хабенский, Бутусов и Розенбаум украсили новогоднюю елку в Кронштадте 17:44
В Баварии возник сбой в вакцинации из-за нарушения режима хранения препарата 17:34
"Зенит" предложил 40 миллионов евро за Ришарлисона 17:07
Саундтрек фильма "Трон: Наследие" от Daft Punk впервые выложен целиком 17:04
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса 16:55
Завершены съемки нового "Властелина колец" 16:53
В Москве применили спецсредства, чтобы пресечь антикоронавирусную вечеринку 16:45
Назван неожиданный симптом рака печени 16:41
Добронравов объяснил успех фильма "Т-34" 16:37
Песков: Многие на Украине хотели бы привиться российской вакциной 16:31
У президента Абхазии диагностировали коронавирус 16:29
В московском метро мужчина устроил дебош и умер 16:00
Песков сравнил меры России в пандемию и действия зарубежных стран 15:46
Ресторану Balagan грозит штраф за нарушение антикоронавирусных мер 15:45
Песков рассказал об иммунитете Путина от нападок 15:33
В Петербурге мужчина устроил стрельбу из-за катания на ватрушке 15:01
"Би-2" сняли видео вместе с Ноной Гришаевой и Викторией Толстогановой 14:57
Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов 14:39
WhatsApp не прекратит работать на "миллионах" устройств с 1 января 14:18
В Екатеринбурге на час задержали вылет самолета из-за пассажирки без маски 14:02
В Петербурге поезд сбил 11-летнего мальчика 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
27.12.2020 19:46
Рубрика: Происшествия

Число погибших в ДТП под Оренбургом выросло до четырех

Фото: пресс-служба прокуратуры Оренбургской области Фото: пресс-служба прокуратуры Оренбургской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Оренбургской области

Количество погибших в результате столкновения легковушки и грузовика в Оренбургской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
В Башкирии в массовом ДТП столкнулись восемь машин

По данным ведомства, на 352 километре трассы М-5 "Урал" (при подъезде к Оренбургу) отечественная легковушка LADA Granta столкнулась с грузовым фургоном. В результате аварии на месте ДТП погибли три человека - двое взрослых и один ребенок. Еще одного несовершеннолетнего госпитализировали в тяжелом состоянии. Как сообщает ТАСС, он был доставлен в Новосергиевскую больницу, однако врачи не смогли его спасти - ребенок скончался.

По данному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка. Ход проверки взят на личный контроль прокурором Переволоцкого района.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Российской газете". Главное
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса
Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов
Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду