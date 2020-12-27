В Башкирии мужчина после ссоры с женой убил малолетних детей

В Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двоих малолетних).

Как сообщили в следственном управлении СКР по Республике Башкортостан, 26 декабря 2020 года в правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила, что ее муж после семейной ссоры забрал детей и уехал с ними в неизвестном направлении.

Поиски начались незамедлительно, и уже через несколько часов автомобиль был обнаружен в Давлекановском районе. В салоне находились тела годовалой девочки, шестилетнего мальчика и их 37-летнего отца. По версии следствия, детей убил собственный отец. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Ведется допрос членов семьи потерпевших и другие свидетели, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики.

Прокуратура проводит проверку по факту обнаружения тел погибших. Как сообщила старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова, ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль.

Это не первый случай в республике, когда мужчина в отместку жене убивает детей. В октябре 2019 года 37-летний Артем Мазов так же увел двоих сыновей из дома после ссоры с женой и они пропали. Тела мальчиков были найдены только в июне 2020 года.