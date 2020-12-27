В Башкирии мужчина после ссоры с женой убил малолетних детей

Новости

Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов 09:40
Оперштаб: Еще 5063 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:33
В России анонсировали разработку аналога лекарства Трампа 09:14
Канада забросила 16 шайб в ворота Германии на молодежном ЧМ 08:40
В Сиднее вернули санитарные ограничения для нескольких районов 07:56
Полиция штата Нью-Йорк начала дело о махинациях с вакцинами от COVID-19 07:23
В американском штате Иллинойс произошла перестрелка 06:40
В Волгограде пожарными потушено возгорание на крупном вещевом рынке 06:24
В Роскачестве назвали принципы выбора красной икры 06:21
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса 05:29
Эксперты оценили сроки завершения строительства "Северного потока-2" 04:46
Путин поблагодарил сотрудников МЧС за результативную работу в 2020 году 03:20
В Аргентине назвали дату начала вакцинации "Спутником V" 02:55
В Чехии резко ужесточили ограничения из-за коронавируса 02:30
В Канаде выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса 02:10
Аномально теплая новогодняя ночь ждет жителей центра европейской России 01:50
Эксперты рассказали, как хакеры могут взломать новогоднюю елку 00:42
Глава ВОЗ заявил о высокой вероятности новых пандемий после COVID 00:04
В Помпеях обнаружили "лавку уличной еды" с остатками продуктов 26.12.2020
Трамп дал негативную оценку карантину против коронавируса 26.12.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 26.12.2020
В США полиция установила личность взрывника из Нэшвилла 26.12.2020
В Вооруженных силах вылечились от COVID почти 23,5 тысячи военнослужащих 26.12.2020
Лавров раскритиковал запрет на посещение спортивных состязаний 26.12.2020
Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Авангарде" 26.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
27.12.2020 09:26
Рубрика: Происшествия

В Башкирии мужчина после ссоры с женой убил малолетних детей

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двоих малолетних).

В Башкирии завели дело после убийства кондуктора на остановке

Как сообщили в следственном управлении СКР по Республике Башкортостан, 26 декабря 2020 года в правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила, что ее муж после семейной ссоры забрал детей и уехал с ними в неизвестном направлении.

Поиски начались незамедлительно, и уже через несколько часов автомобиль был обнаружен в Давлекановском районе. В салоне находились тела годовалой девочки, шестилетнего мальчика и их 37-летнего отца. По версии следствия, детей убил собственный отец. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Ведется допрос членов семьи потерпевших и другие свидетели, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.

В Севастополе тренера по рукопашному бою арестовали за убийство жены

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики.

Прокуратура проводит проверку по факту обнаружения тел погибших. Как сообщила старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова, ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль.

Это не первый случай в республике, когда мужчина в отместку жене убивает детей. В октябре 2019 года 37-летний Артем Мазов так же увел двоих сыновей из дома после ссоры с женой и они пропали. Тела мальчиков были найдены только в июне 2020 года.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса
Эксперты оценили сроки завершения строительства "Северного потока-2"
В Аргентине назвали дату начала вакцинации "Спутником V"
В Роскачестве назвали принципы выбора красной икры
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду