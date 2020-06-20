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20.06.2020 13:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе нашли тела малолетних детей, пропавших осенью 2019 года

Текст: Гульназ Данилова

Тела двух детей, пропавших без вести вместе с отцом в октябре 2019 года, обнаружены в течение двух последних дней в Уфе.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Башкирии, тело одного из детей извлекли вечером 19 июня из реки Уфимки, а второго - утром 20 июня из реки Белой. Братьям было пять и восемь лет.

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При опознании личность обоих установлена. Теперь криминалистам предстоит ответить на вопрос, как они погибли. Это станет известно по результатам судебно-медицинских экспертиз, назначенных следователями.

- В настоящее время следователями-криминалистами следственного управления во взаимодействии с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжаются поиски пропавшего без вести 37-летнего отца погибших детей, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ. - Задействована специальная криминалистическая техника, в том числе беспилотные летательные аппараты и водный транспорт.

Напомним, что поиски малолетних братьев велись с октября 2019 года, когда об исчезновении сыновей, которых увел на прогулку отец, сообщила в полицию их мать.

По статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц) было возбуждено дело. Полиция объявила вознаграждение в размере полумиллиона рублей за информацию о местонахождении пропавших. Детей и их отца искали в разных регионах страны. Автомобиль главы семейства нашли брошенным на окраине Уфы.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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