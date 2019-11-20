Новости

Юрий Лоза разродился идеей для блокбастеров 12:22
Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены 12:22
В Кремле наградят пилотов, посадивших самолет на кукурузное поле 12:19
В Чувашии осудили мужчину, убившего пенсионерку за два сотовых телефона 12:17
В Уфе за информацию о пропавшем отце с детьми заплатят 500 тысяч рублей 12:12
Глава ДНР: Из-за непостоянства Украины говорить об урегулировании рано 12:12
На древнем кладбище найдены неизвестные объекты треугольной формы 11:55
В Ростове силовик взял в заложники свою жену 11:54
Эмилия Кларк рассказала, что ее заставляли сниматься голой 11:53
В Сети появилось видео со съемок знаменитого танца Джокера на лестнице 11:39
Калининградские ученые отправились изучать запасы криля в Антарктике 11:36
В Сочи из загоревшейся многоэтажки эвакуировали 25 человек 11:35
Стрельбовые испытания боевого робота "Маркер" пройдут в 2020 году 11:35
Опрос: Большинство россиян считают себя счастливыми 11:29
В Петербурге трамвай сбил двух пешеходов 11:15
Во Владивостоке задержали устроивших стрельбу у ЗАГСа молодоженов 11:11
Видео: фура зацепила легковушку и протащила ее по парковке 11:10
Румас: Результаты интеграции в СГ очевидны и неоспоримы 10:52
Фрегат "Адмирал Горшков" в Белом море испытает ракетное оружие 10:50
Жертвоприношение барана в Петербурге назвали инсценировкой 10:44
Прокуратура проверит защиту учебных заведений после ЧП в Благовещенске 10:42
Пермские биомеханики разработали уникальное средство от сколиоза 10:42
Крупнейшую нарколабораторию в ДФО создала семья 10:38
Сенаторы предложили ввести штрафы для нарушителей тишины в ночное время 10:35
На Урале придумали способ создания нейропрофиля человека 10:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
20.11.2019 12:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе за информацию о пропавшем отце с детьми заплатят 500 тысяч рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Башкирии продолжаются поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова и его двоих сыновей пяти и восьми лет, которые пропали 26 октября. За информацию, которая поможет установить их местонахождение, полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Фото: depositphotos.com
Вступил в силу приказ МВД о вознаграждении граждан за помощь полиции

Напомним, отец с сыновьями ушли из дома на прогулку 26 октября и больше не вернулись. В полицию с заявлением об их исчезновении обратилась 34-летняя мама мальчиков. Волонтеры и полиция продолжают поиск пропавших, но до сих пор результатов нет. Машину Артема Мазова обнаружили брошенной на окраине города.

Сейчас поиски ведутся сразу в нескольких регионах страны.

Полиция напоминает приметы Артема Мазова. Он худощавый, рост - 186 сантиметров. Глаза - серые. Одет был в черную куртку, джинсы и серые ботинки. Его старший сын - восьмилетний мальчик ростом 138 сантиметров, со светлыми волосами и карими глазами. Над губой справа - родинка. Он ушел из дома в голубой шапке, зеленой куртке, серых джинсах и темно-синих кроссовках. Младший из пропавших детей пяти лет, плотного телосложения. Волосы светлые, глаза карие. Его рост - 116 сантиметров. Мальчик был в голубой шапке, темно-синей куртке, черных джинсах и серых ботинках.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В парламенте РФ ответили на призыв Эстонии "вернуть" территории
Госорганы прекратят прием граждан
Сын экс-президента Германии убит на лекции в Берлине
Сенаторы предложили ввести штрафы для нарушителей тишины в ночное время
В Верховной Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского