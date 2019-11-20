В Уфе за информацию о пропавшем отце с детьми заплатят 500 тысяч рублей

В Башкирии продолжаются поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова и его двоих сыновей пяти и восьми лет, которые пропали 26 октября. За информацию, которая поможет установить их местонахождение, полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Напомним, отец с сыновьями ушли из дома на прогулку 26 октября и больше не вернулись. В полицию с заявлением об их исчезновении обратилась 34-летняя мама мальчиков. Волонтеры и полиция продолжают поиск пропавших, но до сих пор результатов нет. Машину Артема Мазова обнаружили брошенной на окраине города.

Сейчас поиски ведутся сразу в нескольких регионах страны.

Полиция напоминает приметы Артема Мазова. Он худощавый, рост - 186 сантиметров. Глаза - серые. Одет был в черную куртку, джинсы и серые ботинки. Его старший сын - восьмилетний мальчик ростом 138 сантиметров, со светлыми волосами и карими глазами. Над губой справа - родинка. Он ушел из дома в голубой шапке, зеленой куртке, серых джинсах и темно-синих кроссовках. Младший из пропавших детей пяти лет, плотного телосложения. Волосы светлые, глаза карие. Его рост - 116 сантиметров. Мальчик был в голубой шапке, темно-синей куртке, черных джинсах и серых ботинках.