В Башкирии в массовом ДТП столкнулись девять машин

В Аургазинском районе на участке с 84 по 88 километр федеральной трассы Р-240 (Уфа - Оренбург) произошло ДТП с участием девяти автомобилей.

Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, аварию спровоцировал 35-летниц водитель, управлявший ВАЗ-2112. Он допустил столкновение с грузовиком Renault Magnum, двигавшемся в попутном направлении. После удара грузовик наехал на дорожное ограждение. Следом столкнулись ехавшие попутным курсом автомобили Hyundai Solaris, Toyota Land Cruiser, Skoda Rapid и Toyota Camry.

В результате ДТП получили травмы двое, которых прибывшие на место работники скорой помощи. Повреждения получили девять автомобилей, в том числе два грузовика. Подробности происшествия уточняются. Стоит отметить, что МЧС республики предупредило жителей об ухудшении погодных условий - в ряде регионов ожидается метель, гололед и снежные заносы на дорогах.