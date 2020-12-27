В Чувашии три человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком

В Ядринском районе Чувашии легковушка столкнулась с грузовой фурой. В результате аварии погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, авария произошла в 6:35 на 601 километре федеральной трассы М-7. На сужающемся участке трассы легковой автомобиль Nissan Tiida продолжил движение прямо, а потом выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN, следовавшем в сторону Москвы. За рулем легковушки находилась женщина, с ней ехали еще два пассажира. Все трое в салоне иномарки погибли.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Устанавливаются личности погибших, а также обстоятельства ДТП.