Первое в истории России пассажирское прогулочно-экскурсионное судно "Чайка", работающее на сжиженном природном газе, построили и спустили на воду в этом году в Татарстане.

Создали судно в кратчайшие сроки на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. В феврале этого года заложили, а 30 августа, в день празднования 100-летия ТАССР, все желающие могли лицезреть судно на реке Казанке. Правда, до сих пор катала "Чайка" только вип-персон. Похоже, что для туристических целей судно начнут эксплуатировать в следующем году.

Длина "Чайки" - 58,8, ширина - 10,8, осадка - 1,2 метра. Скорость - 18 километров в час, вроде бы невысокая, но для туристических прогулок больше и не надо. Тем более в салоне есть панорамные окна для того, чтобы туристы могли лучше рассмотреть достопримечательности, которых в столице Татарстана хоть отбавляй. А еще конструкция теплохода позволяет ему проходить под низкими мостами, а значит, легко сможет передвигаться по Казанке, с которой открывается шикарный вид на казанский Кремль. При полном запасе топлива "Чайка" сможет проходить до 400 километров, автономность судна составляет 24 часа. Пассажирский салон, оборудованный аудиогидами, вмещает до 170 человек.

"Это знаковое событие не только для республики и нашего завода, но и для судостроения страны, - говорит президент республики Рустам Минниханов. - Никогда еще мы в России не делали речные и морские суда на газомоторном топливе.

"Это судно пока прогулочное, но газомоторное топливо имеет огромную перспективу. Наша страна располагает большими запасами природного газа, а природоохранные вопросы на водных пространствах стоят для страны довольно остро".

И действительно, в чем же преимущество нового творения зеленодольского завода? Сегодня как в мире, так и в России происходит последовательное ужесточение экологических требований к судоходству. Речь идет об ужесточении требований к судовому топливу, и похоже, что в скором времени многие производители судов озадачатся, как сделать свою продукцию более экологически безопасной. По оценкам специалистов, газомоторное топливо обходится на 30 процентов ниже по сравнению с традиционным. Помимо этого, экономия на обслуживании техники может составить до 20 процентов.

При полном запасе топлива "Чайка" сможет проходить до 400 километров, автономность хода судна составляет 24 часа

Для использования сжиженного природного газа в качестве топлива на теплоходе установлены две криогенные емкости объемом по 6,7 кубических метра каждая.

И здесь закрадывается главная проблема. Представитель Зеленодольского завода им. А.М. Горького сообщил, что в России нет инфраструктуры для массового использования данного транспорта. Для "Чайки" будет использован криогенный передвижной автогазозаправщик, рассчитанный на перевозку 16 тонн топлива. Для размещения заправщика на территории завода уже определена площадка.

В планах правительства Республики Татарстан - возведение в регионе завода по производству сжиженного природного газа. К слову, использование газа позволит избежать разлива топлива в случае нештатной ситуации, а следовательно, и сильного загрязнения окружающей среды.

По словам руководителей завода, власти региона хотят построить минимум 20 таких судов. Однако цена "Чайки" после старта серийного производства составит около 370 миллионов рублей, что дороже, если приобретать аналогичные суда, но работающие на традиционном топливе. Производитель уверяет, что выгоду покупатель получит от экономии затрат на эксплуатацию судна и на горючем. Но, как говорят в отрасли, неплохо было бы, если бы государство разработало лизинговую программу для пассажирских судов, работающих на сжиженном газе.