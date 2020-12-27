Омский форум соцпредпринимателей из-за пандемии в этом году утратил статус международного, но сосредоточился на национальных проектах. Идеями, как выжить в условиях глобального кризиса, поделились более двадцати регионов страны. Десятки воплощенных проектов представили омичи.

На собственном примере предприниматели доказывают, что, несмотря на трудности, способны помогать государству решать насущные проблемы населения. "Каждый регион имеет собственную уникальную практику. Уже очевидно, что ковид заставил предпринимателей собраться, освоить интернет-пространство, повысить уровень образования, найти новых партнеров. Омский форум стал хорошей площадкой для обмена таким опытом", - считает директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ Денис Богатов.

Государственные задачи малый бизнес решает уже не первый год, так что опыт есть. По данным единого реестра ФНС, сегодня только в Омской области действует 2,5 тысячи социально ориентированных предприятий. В период пандемии многим пришлось приостановить деятельность, но не свернуть. Например, из созданных 18 частных детских садов и 14 интернатов для пожилых людей не закрылся ни один.

Это важно, поскольку социальные учреждения, это не только востребованные услуги, но и рабочие места. Только в частных детских центрах Омска трудятся 355 человек, многие из которых - одинокие матери.

Поддерживать такие проекты государству выгодно. По данным регионального минэкономразвития, каждый вложенный в соцбизнес рубль дает три рубля отдачи.

Создание совместных проектов, в том числе международных, - еще один тренд современности. "На первый взгляд, кажется, что тандем для бизнеса, который живет по законам конкуренции, не характерен. Однако время ограничений выявляет другую тенденцию - стремление предпринимателей объединить усилия. Практика показывает, насколько выгодно работать в партнерстве, которое рождает плодотворные проекты, создает рабочие места", - делится с "РГ" руководитель омского Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ирина Сербина.

Государственные задачи малый бизнес решает уже не первый год, так что может делиться опытом

В результате командной работы предприниматели возрождают старинную сибирскую деревню Сеитово. Чтобы привлечь туристов, здесь уже открыли современную ферму, наладили производство меховых изделий из соболя, куницы, бобра, волка. Полторы сотни омских ремесленников объединились под крышей Дома мастеров. Предприниматели-медики взялись за оздоровление подрастающего поколения. "Мы сформировали мобильную бригаду профосмотра учеников, в том числе и сельских. Ведь далеко не каждая школа может себе позволить штатного медика. Обучаем учителей методикам лечебной физкультуры в начале урока, благодаря которым ребятишки избавятся от сколиоза и других нарушений опорно-двигательной системы", - сообщила "РГ" руководитель проекта Марина Степкина.

Чтобы стимулировать процесс, власти запустили новый вид поддержки - субсидии резидентам кластера социальных инноваций на реализацию совместных идей. Пандемия заставила бизнес искать и другие ниши. По данным Омского центра поддержки экспорта, сегодня для оригинальной и качественной продукции открыт международный рынок. Сейчас растет спрос на детские безопасные манежи-трансформеры омского производства, оригинальную упаковку. В двух десятках стран востребованы фермерские продукты и сувениры. За границы региона вышли и изделия омских столяров, которые поначалу обучали мастерству юных омичей, но из-за самоизоляции были вынуждены приостановить работу. "Специалисты помогли нам открыть международные электронные площадки, найти рынки сбыта, сделать переводы. И дело пошло. В Европе, например, растет спрос на нашу оригинальную кухонную утварь, в США - на мини-бары", - поделился руководитель столярной мастерской Валентин Леваш.

А омские мастерицы - мать и дочь - освоили технологию и традиции ирландского кружева, привнесли в вязание крючком "гжельские" мотивы. Совместно с городской общественной организацией инвалидов "Возрождение человека" набрали группу из шести человек. А когда грянула пандемия, объявили набор слушателей на веб-обучение. И попали в точку. И в России, и в Европе нашлось немало русскоязычных соотечественников, умело владеющих крючком. Сейчас в списке учеников омских кружевниц полторы сотни рукодельниц со всех концов света, в том числе из Ирландии.