В красноярском поселке полностью сгорел многоквартирный жилой дом

Серьезный пожар произошел в поселке Туруханск Красноярского края. Там полностью сгорел 12-квартирный жилой дом, сообщает пресс-служба МВД региона. В результате ЧП в 40-градусные морозы без жилья остались несколько семей.

"Полицейские организовали беспрепятственный проезд спецтехники к месту пожара, а также обеспечили охрану общественного порядка. Был поднят весь личный состав отдела полиции поселка. Сотрудники подразделения по вопросам миграции готовы оказать помощь погорельцам в восстановлении утраченных документов. Процедура будет организована в упрощенном порядке и в кратчайшие сроки", - говорят в полиции.

МЧС уточняет, что всего в доме жили 25 человек, в том числе, шестеро детей. Пока они разместились у родственников.