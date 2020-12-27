Выявлено неожиданное последствие коронавируса

Один из распространенных симптомов коронавирусной инфекции - потеря обоняния. Но есть и обратная сторона, когда человек начинает внезапно ощущать "несуществующие запахи". Явление называется паросмия.

На такое часто жалуются люди с затяжным коронавирусом. Как те, кого выписали из больницы с отрицательным тестом, так и те, кто неделями лечатся дома - пациенты с легким течением инфекции. Об этом пишет Sky News.

Как пояснил профессор Нирмал Кумар, один из пациентов с таким "побочным эффектом" жалуется на запах рыбы от продукта, которому это несвойственно. Другой человек может чувствовать запах гари, когда вокруг нет дыма.

Неприятный эффект объяснили тем, что SARS-CoV-2 - это нейротропный вирус. Он поражает нервы в области нёба - это своего рода шок для нервной системы, пояснил специалист.