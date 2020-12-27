В Дагестане два человека погибли в ДТП на реконструируемом мосту

Новости

Песков назвал ошибкой слова Зеленского о Великой Отечественной войне 20:44
Число погибших в ДТП под Оренбургом выросло до четырех 19:46
Министр здравоохранения стал самым популярным политиком Германии 18:48
В Екатеринбурге автомобиль врезался в трамвайную остановку 17:49
Хабенский, Бутусов и Розенбаум украсили новогоднюю елку в Кронштадте 17:44
В Баварии возник сбой в вакцинации из-за нарушения режима хранения препарата 17:34
"Зенит" предложил 40 миллионов евро за Ришарлисона 17:07
Саундтрек фильма "Трон: Наследие" от Daft Punk впервые выложен целиком 17:04
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса 16:55
Завершены съемки нового "Властелина колец" 16:53
В Москве применили спецсредства, чтобы пресечь антикоронавирусную вечеринку 16:45
Назван неожиданный симптом рака печени 16:41
Добронравов объяснил успех фильма "Т-34" 16:37
Песков: Многие на Украине хотели бы привиться российской вакциной 16:31
У президента Абхазии диагностировали коронавирус 16:29
В московском метро мужчина устроил дебош и умер 16:00
Песков сравнил меры России в пандемию и действия зарубежных стран 15:46
Ресторану Balagan грозит штраф за нарушение антикоронавирусных мер 15:45
Песков рассказал об иммунитете Путина от нападок 15:33
В Петербурге мужчина устроил стрельбу из-за катания на ватрушке 15:01
"Би-2" сняли видео вместе с Ноной Гришаевой и Викторией Толстогановой 14:57
Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов 14:39
WhatsApp не прекратит работать на "миллионах" устройств с 1 января 14:18
В Екатеринбурге на час задержали вылет самолета из-за пассажирки без маски 14:02
В Петербурге поезд сбил 11-летнего мальчика 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
27.12.2020 20:21
Рубрика: Происшествия

В Дагестане два человека погибли в ДТП на реконструируемом мосту

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Фото: пресс-служба МВД по Дагестану Фото: пресс-служба МВД по Дагестану
Фото: пресс-служба МВД по Дагестану

В Дагестане легковой автомобиль врезался в мост, на котором проводились работы по реконструкции, погибли два человека. Инцидент произошел в Хасавюртовском районе, на 14 километре автодороги Хасавюрт-Бабаюрт, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Фото: пресс-служба прокуратуры Оренбургской области
Число погибших в ДТП под Оренбургом выросло до четырех

По данным ведомства, 34-летний местный житель, управляя автомобилем марки ВАЗ-21140, не обратил внимания на предупреждающий знак о реконструкции моста, и на полной скорости врезался в него.

В результате ДТП водитель и его пассажир от полученных травм скончались на месте. Второй пассажир с различными травмами доставлен в больницу.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО СКФО Дагестан

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Российской газете". Главное
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса
Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов
Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду