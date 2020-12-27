В Дагестане два человека погибли в ДТП на реконструируемом мосту

В Дагестане легковой автомобиль врезался в мост, на котором проводились работы по реконструкции, погибли два человека. Инцидент произошел в Хасавюртовском районе, на 14 километре автодороги Хасавюрт-Бабаюрт, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

По данным ведомства, 34-летний местный житель, управляя автомобилем марки ВАЗ-21140, не обратил внимания на предупреждающий знак о реконструкции моста, и на полной скорости врезался в него.

В результате ДТП водитель и его пассажир от полученных травм скончались на месте. Второй пассажир с различными травмами доставлен в больницу.