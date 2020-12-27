Хабенский, Бутусов и Розенбаум украсили новогоднюю елку в Кронштадте

В Кронштадте зажглись огни на новогодней елке в парке "Остров фортов", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка. Украшения для елки своими руками сделали известные артисты, музыканты и художники.

В частности, в акции приняли участие Константин Хабенский, Вячеслав Бутусов, Александр Розенбаум. Несколько украшений создали участники арт-обьединения "Митьки".

Принимались на елку и игрушки, созданные жителями Кронштадта. Главное требование - соблюдение морской тематики.

На "народной" елке появились украшения в виде кораблей, маяков. Даже бык, символ наступающего года по восточному календарю был одет в тельняшку.