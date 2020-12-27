Михаил Мишустин посмотрел производство российской вакцины от COVID-19

Порядка 6,5 млн доз вакцины "Спутник V" поступят в медучреждения в январе-феврале. Правительство намерено продолжать поддержку производств, чтобы полностью обеспечить поставки препарата в регионы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства посетил Санкт-Петербург, где ознакомился с производственными процессами предприятий, выпускающих российскую вакцину от COVID-19 и препараты для лечения как коронавирусной инфекции, так и других серьезных заболеваний.

Нажатием символической кнопки "Старт" Мишустин запустил первую очередь нового производства фармацевтических субстанций компании "Активный компонент". На предприятии будут выпускать субстанции, ранее не производившиеся в России, а также противокоронавирусные препараты: азитромицин, умифеновир и фавипиравир.

- Это важнейшее событие для всей российской фармацевтической отрасли, - заявил председатель правительства. - Самостоятельный, независимый от импорта выпуск такой продукции позволяет сформировать в стране полный цикл производства препарата. Для отрасли это главная стратегическая задача и, конечно же, необходимое условие для обеспечения лекарственной безопасности России.

Завод позволит увеличить объем отечественного производства инновационных субстанций более чем на 100 тонн в год. Они используются для изготовления многих лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших. "На новых мощностях будут также производиться компоненты наиболее востребованных лекарств против коронавируса. На эти цели из Фонда развития промышленности правительство предоставило компании льготный кредит примерно на полмиллиарда рублей", - напомнил Михаил Мишустин.

Останавливаться на достигнутом компании нельзя, считает он. Впереди запуск второй и третьей очередей завода. "Объем производства субстанций на таких мощностях должен вырасти, по плану, до полумиллиона тонн. Это очень серьезная заявка", - заметил глава кабмина.

Темп выпуска "Спутника V" растет, уже отгружено 310 тысяч доз вакцины

Производство соответствует всем международным требованиям, а продукция полностью конкурентоспособна, в том числе на внешнем рынке, заявил Мишустин. "Но самую важную задачу компания выполняет сейчас для миллионов пациентов в нашей стране, которые нуждаются в эффективных и качественных лекарствах по доступным ценам", - сказал премьер-министр.

Затем он отправился в научно-производственный центр ЗАО "Биокад", выпускающий первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Сейчас общая задача правительства и фармотрасли - масштабно увеличивать производство, чтобы обеспечить вакциной все регионы, заявил Мишустин. "Правительство предпринимает все необходимые меры для развития российских компаний - производителей вакцин. Я абсолютно точно могу сказать, что такая поддержка будет продолжена, тем более сейчас, когда настолько велика потребность в препаратах отечественного производства", - заверил премьер.

Темп выпуска "Спутника V" растет, а намеченные изначально планы перевыполняются, констатировал глава кабмина на совещании с производителями: "В январе-феврале в медицинские учреждения, по нашим расчетам, поступят почти 6,5 миллиона доз препарата".

Вакцина появилась во всех регионах. "На сегодня отгружено уже 310 тысяч доз, даже чуть больше, - привел Мишустин данные. - Мы провели анализ готовности субъектов РФ к приемке, хранению и распределению вакцины. Вся необходимая инфраструктура на местах в целом выстроена". Определены более 1200 медорганизаций, где люди могут сделать прививки от коронавируса.

- Очень прошу вас всех не ослаблять контроль сегодня за ситуацией по всей цепочке от производства до доставки, хранения и пунктов вакцинации, - обратился Мишустин ко всем ответственным лицам.

Одновременно наращивается выпуск второй вакцины - "ЭпиВакКорона". В регионы поставлено более 7 тысяч доз, еще более 14 тысяч поступят до конца года, а к февралю в медорганизации должны завезти свыше 50 тысяч доз.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, как ведется работа по обеспечению лекарствами онкологических больных. В следующем году планируется полностью закрыть потребность в них. Если раньше в оборот вводилось менее 8 миллионов упаковок препаратов, то сейчас рассчитанная потребность оценивается в 14 миллионов, подчеркнула она. "Под эту потребность все производители, дистрибьюторы представили свои планы производства и ввоза лекарств в страну, а также имеющиеся на складах остатки. Согласно представленным данным, на 2021 год дополнительный ввод в гражданский оборот оценивается в 6,5 миллиона упаковок, что позволит полностью покрыть потребности", - сказала Голикова.