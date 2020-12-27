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27.12.2020 13:05
Рубрика: Происшествия

В Петербурге поезд сбил 11-летнего мальчика

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на железнодорожных путях вблизи дома №3 по улице Белградской 11-летний мальчик попал под поезд и лишился ноги.

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Раненного ребенка на рельсах заметил машинист маневрового поезда, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Мальчик госпитализирован. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Сейчас выясняется, какой именно состав сбил ребенка и как вообще мальчик оказался на железнодорожных путях.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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