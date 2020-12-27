В Петербурге поезд сбил 11-летнего мальчика

В Петербурге на железнодорожных путях вблизи дома №3 по улице Белградской 11-летний мальчик попал под поезд и лишился ноги.

Раненного ребенка на рельсах заметил машинист маневрового поезда, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Мальчик госпитализирован. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Сейчас выясняется, какой именно состав сбил ребенка и как вообще мальчик оказался на железнодорожных путях.