В субботу стало известно: в применении вакцины "Спутник V" сняты возрастные ограничения - минздрав разрешил прививать ею и людей старших возрастов. Собкоры "Российской газеты" проверили, можно ли привиться в регионах.

"Клинические испытания вакцины подтвердили ее безопасность и эффективность, в том числе и у людей старше 60 лет, таким образом были внесены изменения в инструкцию по применению препарата - и теперь "Спутником V" можно вакцинироваться в возрасте 18 лет и старше", - пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В большинстве регионов вакцинация уже началась. В основном применяют "Спутник V". Но в некоторые регионы завезли и вторую российскую вакцину "ЭпиВакКорона", разработанную ГНЦ "Вектор". Впрочем, особого наплыва желающих не наблюдается. Отчасти это связано и с тем, что в регионы пока поступили только первые, ограниченные партии вакцины. А масштабные поставки ожидаются уже в следующем году. Вторая причина - многие с опаской относятся к прививке. У врачей, особенно тех, кто работал в "красной зоне", сомнений нет. А из обычных людей записываются на прививку главным образом те, кто пережил потерю родных или знакомых от COVID-19 или живет с пожилыми родственниками и боится принести "заразу" в дом.

Впрочем, по мере расширения прививочной кампании начнет работать "сарафанное радио": люди постепенно поймут, что прививка - это не страшно, а от тяжелого течения заболевания она убережет.

В Санкт-Петербург завезли около 7,6 тысячи доз "Спутника V" и одну тысячу доз вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной ГНЦ "Вектор". Какие группы будут прививаться "векторовской" вакциной - решат в ближайшее время. Что касается "Спутника V", вакцинация уже началась: в городе работают 33 прививочных пункта - на базе поликлиник. До конца года - в зависимости от темпов поставки вакцины - планируется увеличить их число до 70. Задействовать дополнительные прививочные кабинеты, не имея препарата, нет смысла.

- Сейчас прививают организованные коллективы из групп риска. Это медики, соцработники, учителя, сотрудники МВД. Они записываются на прививку в своих организациях, - пояснили "РГ" в городском департаменте здравоохранения. - Важно, чтобы поток людей шел постоянно, так как вакцина помещена во флаконы на пять доз, соответственно, один флакон на пятерых. Прививочные кабинеты будут работать и в новогодние праздники, потому что остановить процесс нельзя: те, кто первой дозой привился в середине декабря, вторую инъекцию должны будут получить как раз во время каникул.

В Сахалинской области, несмотря на удаленность региона, массовая прививочная кампания стартовала с начала декабря. Пока здесь привито более 600 человек. До конца февраля 2021 года на острове ожидают доставки 33 тысяч доз препарата. Вакцинацию в регионе организовали по записи на портале госуслуг. Этот опыт федеральные власти намерены распространить на всю страну.

Началась регистрация на массовую вакцинацию от COVID-19 и в Томской области. Заявку можно оставить на онлайн-сервисе предварительной записи covidtomsk.ru. По мере поступления вакцины граждан будут приглашать на прививку.

В Кузбассе плановая вакцинация от COVID-19 началась с 9 декабря, и сейчас привиться могут не только медики и учителя, но и все желающие. Сделать это просто: достаточно обратиться в регистратуру поликлиники по месту прикрепления. Либо позвонить в центр мониторинга пациентов по единому круглосуточному номеру 122. Кроме того, уже на следующей неделе на вакцинацию можно будет записаться через интернет-портал "Врач 42".

В регион поступило более 3,3 тысячи доз вакцины "Спутник V", 1,8 тысячи человек уже привито. А на случай поставки ожидаемых больших партий зарезервировано промышленное холодильное оборудование.

В Нижнем Новгороде тоже ждут поступления больших партий вакцины "Спутник V", пока же привито около 600 человек. Записаться на прививку можно на сайте минздрава области, для этого нужно внести в специальную форму регистрационные данные и контакты. На основе этой базы будет формироваться очередность вакцинирования. За первые сутки после того, как открылась запись, заявки оставили 780 человек.

В Омской области, как и везде, вакцинация началась с медиков - прививки получили 1642 медицинских работника, еще 625 человек планируется привить до конца года. А массовая кампания начнется в начале следующего года.

В Удмуртию поступило 1300 доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Всего в республике планируют привить около 450 тысяч человек.

По мере расширения прививочной кампании люди поймут, что прививка - это не страшно, а от тяжелого течения заболевания она убережет

В Кировской области вакцинация началась 12 декабря. Первые 900 доз вакцины "Спутник V" распределили по 12 прививочным пунктам города Кирова и области. Записаться можно по единому номеру 112. Кроме того, если человек зарегистрирован на портале госуслуг, он может вести в сервисе дневник самонаблюдения.

Между тем в Кирове, Новосибирске и Санкт-Петербурге продолжаются клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Как рассказала руководитель центра клинических исследований Кировского государственного медуниверситета, главный исследователь Надежда Яговкина, в общей сложности было вакцинировано 80 человек, все добровольцы чувствуют себя хорошо.

В Волгоградской области предполагается охватить вакцинацией около 30 процентов населения, для чего развернуто 13 прививочных центров. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. А в Астраханской области в ближайшие два месяца ожидают 42 400 доз вакцины "Спутник V", пока же поступило чуть более 1,6 тысячи доз, и еще 3,5 тысячи ожидается до конца декабря.

В Ростовской области вакцинация началась с середины декабря. От ковида прививают пока только медработников. В регион поступили обе российские вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". "Спутник V" применяют в 12 лечебных учреждениях Дона. "ЭпиВакКороной" вакцинируют сотрудников Роспотребнадзора и регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

Комментарий

Михаил Каган, заслуженный врач России, ведущий научный редактор Vrachu.ru:

- Я родился в 1959 году, всего за четыре года до этого была создана и стала применяться вакцина от полиомиелита. Мое поколение уже было защищено от этой опасной болезни, но среди моих более старших друзей есть и те, кто родился до этой вакцины и стал инвалидом после перенесенного в детстве полиомиелита. Именно создание вакцин изменило к лучшему жизни миллионов людей. От таких вирусных инфекций, как полиомиелит, корь, и многих других до сих пор не создано эффективных лекарств - противовирусные препараты создавать сложно. Тем не менее именно благодаря вакцинам человечество смогло с этими инфекциями справиться и взять их под жесткий контроль. Аналогичная ситуация, уверен, будет и с нынешней пандемией.

Тем временем

С 28 декабря на прививку от коронавируса могут записаться и москвичи старше 60 лет. Эту хорошую новость сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге. Напомнив, что возможность прививаться старшему поколению от COVID-19 вакциной "Спутник V" одобрил Минздрав России, Собянин пишет: "Это здорово. Пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает".

Напомню, сам Собянин, которому 62 года, вакцинировался еще в начале сентября, в числе первых добровольцев в ходе испытания "Спутника V". "Никаких тяжелых последствий не было, - поделился он. - Небольшая головная боль, и все". А главное, что и спустя полгода, по его словам, сохранились хорошие титры антител к коронавирусной инфекции.

Сегодня же вакцинация в столице открылась также для новых групп москвичей из категорий риска: работников ЖКХ, общепита, спорта и органов правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды. Еще раньше такую возможность получили медики, педагоги, соцработники, транспортники, энергетики и журналисты. В общей сложности, по оценке Собянина, уже более 1 миллиона москвичей могут защитить себя от ковида и уменьшить опасность заболевания для своих родственников. Прививочные кабинеты в поликлиниках будут работать все дни каникул.

Подготовила Любовь Проценко