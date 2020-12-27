В уходящем году правительство РФ утвердило проект строительства нового порта на Каспийском море.

Порт, мощность которого пока оценивается в 12,5 миллиона тонн грузов в год, появится в Калмыкии. Строительство хаба в городе Лагань включено в утвержденную федеральным кабмином схему территориального планирования РФ.

По словам главы Калмыкии Бату Хасикова, порт будет ориентирован на перевалку зерна, контейнерных, рефрижераторных, генеральных, то есть штучных и перевозимых в упаковке грузов, а также кормовых концентратов - шрота.

"Морской порт также станет отправной точкой для создания промышленно-логистического кластера, что позволит существенно увеличить налоговые поступления в бюджет и создать новые рабочие места", - отметил Бату Хасиков.

В правительстве Калмыкии подчеркивают, что уникальное географическое положение республики, по территории которой, кстати, когда-то проходил Великий Шелковый путь, позволяет наладить транзитную перевозку грузов в глобальном масштабе. Калмыкия хорошо встраивается в сформированные транспортные коридоры "Север - Юг" и "Запад - Восток". К Лагани в скором будущем пройдет федеральная дорога, по которой можно доставлять зерно со всего Юга России. Транспортно-логистическую инфраструктуру региона усилит и новая железнодорожная линия. Сейчас железная дорога проходит в 40 километрах от Лагани, но ее планируется довести до порта и протянуть через Элисту до крупного узлового центра в Зимовниках Ростовской области.

Примечательно, что порт создается за счет частных инвестиций. Как рассказали "РГ" в администрации Лаганского района, привлечение федеральных средств к реализации проекта пока не планируется. Зато заинтересованность проявляет иранский, индийский, китайский и российский капитал. Кроме того, инициаторы проекта заказали партнерам маркетинговое исследование по грузоотправителям, чтобы оценить потенциал привлечения дополнительных инвесторов. Еще одним импульсом для развития хаба может стать создание в Лаганском районе территории опережающего развития, о чем уже заявляли местные власти.

Порт в Лагани принесет колоссальные выгоды России как логистической державе

Изначально стоимость строительства порта оценивалась в 41,3 миллиарда рублей при мощности в 22,5 миллиона тонн грузов в год. Но в процессе согласований было решено развивать проект поэтапно. Сначала будет построена первая очередь стоимостью около 28 миллиардов рублей. Пока предполагается, что в новом порту будут действовать зерновой терминал мощностью 5 миллионов тонн, терминал наливных грузов на 0,5 миллиона тонн, контейнерный терминал на 5 миллионов тонн и терминал по перевалке генеральных грузов на 2 миллиона тонн в год. А после того, как первая очередь будет загружена, возможно дальнейшее расширение хаба. По некоторым подсчетам, за счет налоговых отчислений и пошлин при перевалке грузов порт может генерировать около 30 процентов бюджета всей Калмыкии.

"Порт в Лагани принесет колоссальные выгоды для всей России как логистической державы. Он обеспечит новые международные маршруты для перевозки товаров из Индии и Китая в Европу и обратно. Разумеется, при этом кардинально изменится и экономика Калмыкии. А в перспективе возможно развитие мегапроектов по транспортировке товаров через Каспийское море в Мировой океан. Таких, например, как канал "Евразия". И это уже будет серьезная конкуренция Суэцкому каналу", - говорит глава Лаганского района Очир Очиров.

Эксперты подтверждают острую необходимость в создании альтернативных путей для самых экономически выгодных перевозок по воде. О такой потребности, например, свидетельствует максимальная загрузка Волго-Донского канала. Для небогатой же Калмыкии появление морского порта действительно может иметь по-настоящему взрывной эффект.

"Морской хаб оживит предпринимательство, даст возможность выйти на внешние рынки и простимулирует развитие смежных предприятий, - говорит председатель совета директоров порта Лагань Саглара Дагинова. - Например, в республике развито овцеводство. А шерсть - это экспортный товар. Значит, будут открываться предприятия по ее первичной обработке для дальнейшей транспортировки и продажи. То же самое можно сказать о мясной промышленности и производстве кормов. Уже есть, кстати, компания, которая заинтересована производить в Лагани гранулированные комбикорма на основе растущего здесь в больших количествах камыша с добавками зерна и элеваторных отходов".