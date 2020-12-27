В Севастополе утвердили проект яхтенной марины в Балаклаве

Проект планировки и межевания территории яхтенной марины в Балаклаве утвержден после общественных обсуждений, передает пресс-служба правительства Севастополя.

- Во время общественных обсуждений поступило 50 предложений с положительной оценкой проекта, - рассказала замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Ирина Марочкина. - Мы зарегистрировали два предложения от людей, имеющих в собственности объекты недвижимости на данной территории или постоянную регистрацию. Однако все 50 предложений переданы разработчику проекта и проработаны.

Напомним, из-за пандемии обсуждения проходили в дистанционном формате, на сайте департамента архитектуры и градостроительства Севастополя. На суд общественности вынесли два проекта панировки: территорию вокруг Балаклавской бухты и отдельно ее северную часть, где появится новый общественный центр.

По словам Марочкиной, для реализации проекта будет образовано 30 земельных участков. Около пяти гектаров займут территории общего пользования, два гектара - озеленение, четыре гектара - набережная и улично-дорожная сеть.

В правительстве города отметили, что помимо создания яхтенной марины в Балаклаве планируется реставрация исторических зданий, а также инфраструктурные изменения.