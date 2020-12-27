В зоопарке Ростова впервые за 32 года родился белый медведь

В ростовском зоопарке впервые за 32 года родился белый медведь. Глава администрации города Алексей Логвиненко на своей странице в Instagram назвал событие "новогодним чудом".

Медвежонок весом около 500 грамм родился у пары белых медведей Кометы и Айона. Белая медведица Комета родилась в 2012 году в зоопарке чешского города Брно, спустя два года она переехала в зоопарк Ростова-на-Дону. Белый медведь Айон прибыл из ижевского зоопарка в начале 2019 года.

Сейчас медвежонок под присмотром мамы находится в берлоге.

"Самка сразу проявила себя как ответственная мать. Впервые за всю многолетнюю историю зоопарка, медведица самостоятельно кормит малыша. Питаться материнским молоком медвежонок будет около двух лет", - рассказал Логвиненко.

Увидеть белого медвежонка посетители смогут только весной. Чтобы не беспокоить маму с малышом, сотрудники зоопарка наблюдают за ними с помощью камер видеонаблюдения. Что касается отца семейства, то он ежедневно совершает прогулки на свежем воздухе.

Как отметил глава города, появление долгожданного потомства стало возможным благодаря многолетней работе специалистов зоопарка, создавших комфортные условия содержания животных.

Вольеры выполнены из натурального камня, оборудованы навесами, где медведи могут прятаться от солнца. В бассейнах есть системы фильтрации, подогрева и охлаждения воды. Также построена родильная берлога, где есть все условия для комфортного пребывания самки до и после родов.