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27.12.2020 10:11
Рубрика: Спорт

Фигуристов ждут новые турниры

Текст: Николай Долгополов
Последнее в этом году заседание Исполкома Федерации фигурного катания на коньках России прошло ранним утром в Челябинске. И какой дружной и праздничной была его атмосфера. Президент Федерации Александр Горшков привел отзывы о завершившемся чемпионате страны, особенно о той его части, где блистали женщины. Это и триумф фигурного катания, и настоящий космос, и настоящая - не научная, а реальная - спортивная фантастика. Поблагодарили и челябинцев за блестящую организацию соревнований. А затем перешли к обсуждению и решению вопросов, которые и определяют судьбы фигурного катания и фигуристов.

По давней традиции в национальную команду после каждого чемпионата страны автоматически попадают его золотые и серебряные призеры. А по предложению Всероссийского тренерского совета Исполком федерации определяет третьих номеров сборной, которая каждый январь отправляется на чемпионат Европы.

Но в этом году европейское первенство в Загребе не состоится. Будет ли в марте чемпионат мира в Стокгольме? Об этом станет известно 28 января, когда Совет Международного союза конькобежцев (ИСУ) вынесет свое решение. Сложно предсказать каким оно будет. Есть вероятность, что и этот старт придется отменить из-за пандемии.

Да и что делать фигуристам оставшиеся до чемпионата три месяца без соревнований и в отсутствии какой-либо мотивации. К тому же некоторые сильные спортсмены не приехали в Челябинск из-за болезней, кое-кто после них не восстановился , а иные до сих пор болеют. Поэтом тренерский Совет предложил мудрое решение, единогласно поддержанное всеми членами Исполкома, участвовавшими в заседании очно и в режиме онлайн конференции. В сборную на чемпионат мира включены чемпионы страны Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова-Владимир Морозов и Александра Степанова-Иван Букин.

Остальные, если чемпионат мира не состоится, смогут доказать это право в соревнованиях, которые намерена организовать наша Федерация фигурного катания в Новом 2021-м. Сроки, места проведения, состав участников станут известны позже. Очень важно иное: российская Федерация фигурного катания сохраняет календарь, не опускает руки в горести, а стремится помочь и помогает спортсменам. А еще дает радость болельщикам, телезрителям которым предстоят встречи с кумирами.

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