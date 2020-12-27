В Екатеринбурге на час задержали вылет самолета из-за пассажирки без маски

Сегодня с рейса Екатеринбург - Москва по решению командира воздушного судна был снята пассажирка за невыполнение требований экипажа. Вылет рейса был задержан больше чем на час. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Детали инцидента раскрыли пассажиры, находившиеся на борту судна. Женщина наотрез отказалась надевать маску, несмотря на многочисленные просьбы бортпроводников. На борту самолета находилось 167 пассажиров. У некоторых в столице были стыковочные рейсы.

После часа уговоров пассажирку пришлось снять с рейса сотрудникам полиции. После этого самолет вылетел и благополучно приземлился в Москве.