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27.12.2020 11:14
Рубрика: Происшествия

В Сургуте пассажирский самолет совершил экстренную посадку

Текст: Елена Мационг

В Сургуте пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за сработавшего датчика неисправности.

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Как сообщили "РГ" в Уральской транспортной прокуратуре, воздушное судно направлялось из Сургута в Санкт-Петербург и вынуждено было вернуться обратно из-за сработавшего датчика открытия дверей и отсутствия наддува в кабине. На борту находились 114 пассажиров, девять из них - дети, а также пять членов экипажа.

Капитан воздушного судна принял оперативное решение возвратиться в аэропорт вылета, отмечают в прокуратуре. Никто из находившихся на борту не пострадал. Самолет сел в аэропорту Сургута в 6:21 поместному времени. Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку, выясняются причины произошедшего.

Напомним, вчера утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово были вынуждены совершить посадку сразу два самолета.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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