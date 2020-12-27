Международная федерация гандбола (IHF) объявила название, под которым сборная России будет выступать на мужском чемпионате мира в Египте (13-31 января).

Напомним, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение запретить россиянам играть под своим флагом и гимном на первенствах планеты, Олимпиадах и Паралимпиадах до 16 декабря 2022 года.

Так вот на чемпионате мира по гандболу наши спортсмены выступят под названием "Команда Федерации гандбола России" и получат код RHF вместо кода страны Международного олимпийского комитета (МОК). Перед матчами будет звучать гимн IHF, если не будет согласована другая мелодия.

Напомним, что на ЧМ-2021 Россия сыграет в группе с Беларусью, Словенией и Кореей. Победителем последнего на данный момент розыгрыша турнира является Дания, завоевавшая титул в 2019 году, обыграв в финале Норвегию. Наша команда тогда не смогла выйти из группы в предварительном раунде.