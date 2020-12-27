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27.12.2020 17:40
Рубрика: Спорт

Отправили за штат

Сборная России стартовала на молодежном чемпионате мира с яркой победы над командой США
Текст: Илья Соболев
Сборная России ночью проведет свой второй матч на молодежном чемпионате мира (до 20 лет) в канадском Эдмонтоне. Встреча команды Игоря Ларионова с чехами завершится уже после подписания этого номера "РГ" в печать.
Егор Чинахов (слева) поставил точку в матче сборных России и США, забив в пустые ворота. Фото: AP

А стартовали наши с яркой победы со счетом 5:3 над одним из своих главных конкурентов в борьбе за титул, сборной США. Американцы нынче входят в число главных доминирующих сил молодежного хоккея. Начиная с 2010 года они вместе с Канадой и Финляндией чаще остальных брали "золото" МЧМ - по три раза. Была своя история взаимоотношений со "звездно-полосатыми" и конкретно у наших: до встречи в Эдмонтоне россияне проиграли США пять матчей кряду. Символично, что прервать эту серию у сборной получилось уже с новым наставником, Игорем Ларионовым.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images/AFP
ФХР опубликовала видео голов сборной России в матче против США на МЧМ

К слову, Игорь Николаевич был свидетелем последнего нашего поражения от американцев (1:2) на предыдущем чемпионате мира, правда, тогда еще в роли помощника Валерия Брагина. "Помним прошлогоднюю неудачу. Настрой будет высоким", - обещал Ларионов. И сборная действительно выдала вдохновенный матч. Особенно впечатлило номинально четвертое звено, соорудившее три шайбы из пяти. А главным героем стал форвард Василий Пономарев. На льду он провел немногим более восьми минут, но успел отметиться дублем. Голы на свой счет также записали Илья Сафонов, Захар Бардаков и Егор Чинахов.

- Изначально мы со штабом делали так, чтобы не было номинально первого, второго и так далее звеньев. Мы ожидаем от каждой тройки вклада, который они могут дать, - отметил Ларионов после игры и добавил: - Что понравилось больше всего, так это командная работа. Мы сыграли командой, может быть, не 60 минут, но большую часть игры. Мне понравилась отдача ребят. Важно владеть шайбой, если владеешь больше, то доминируешь.

К сегодняшнему дню в группе "В", в которой выступают россияне, состоялось еще два матча. Шведы, понесшие перед турниром серьезные кадровые потери из-за коронавируса, неожиданно легко справились с чехами - 7:1, но еще более впечатляющим получился разгром, который сборная США, расстроенная поражением от наших, учинила Австрии - 11:0. Кстати, австрийцы станут следующим соперником сборной России. Этот матч состоится рано утром 30 декабря по московскому времени. Победа американцев могла бы претендовать на титул самой крупной на МЧМ-2021, но в группе "А" еще большее превосходство над соперником продемонстрировали канадцы, уничтожившие Германию, - 16:2. А ведь за день до этого немцы достойно бились с финнами - 3:5. В еще одной встрече, хронологически самой первой на турнире в Эдмонтоне, словаки одержали минимальную победу над Швейцарией - 1:0.

Россия - США - онлайн-трансляция матча МЧМ по хоккею
Спорт Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021

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