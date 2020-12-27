Сельдь иваси, любимая советскими хозяйками за особо нежный вкус, возвращается в рацион россиян. В этом году российские рыбаки установили абсолютный рекорд по ее добыче за весь постсоветский период.

В 2020 году вылов сардины иваси составил 313 тысяч тонн, подсчитывают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). При этом отпускные цены на иваси снизились с 87 до 60 рублей за кг. А в следующем году, по данным Росрыболовства, рекомендованный вылов сардины иваси увеличен еще на 37% - до 480 тысяч тонн.

Благодаря своим вкусовым качествам и невысокой цене иваси может стать одним из главных "рыбных хитов" в потребительской корзине россиян, считает президент ВАРПЭ Герман Зверев. В советские времена многие хозяйки предпочитали готовить традиционный новогодний салат "Сельдь под шубой" с добавлением иваси, а не классической сельди. Иваси отличает более нежное и сочное мясо, а при засолке она практически не теряет своих вкусовых качеств. Кроме того, в иваси содержится много полезных жирных кислот Омега-3: от 11,3 до 28,3%.

Зверев напоминает, что этот пелагический вид рыбы под торговым брендом "сельдь иваси" наряду с "килькой в томате" являлся рыбным символом эпохи развитого социализма. Пик добычи иваси советскими рыбаками пришелся на 80-е годы, когда объем вылова доходил до 376 тысяч тонн, а рекордным стал 1990 год - 484,4 тысячи тонн. Однако вслед за распадом СССР иваси ушла от российских берегов. Промысел после 25-летнего перерыва возобновили в 2018 году.

"Сегодня отраслевая наука прогнозирует возможный уровень добычи пелагических видов рыб (сардина иваси, скумбрия, сайра) в пределах 1 млн тонн. Более 70% вылова пелагики приходится на тихоокеанскую сардину иваси. Мы считаем, что растущий потенциал вылова не иссякнет в ближайшие 10 лет, и это открывает перед российскими рыбопромышленниками новые перспективы", - рассказал президент ВАРПЭ.

Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года предусматривает увеличение объема добычи пелагических видов рыб в северо-западной части Тихого океана до 650 тысяч тонн к 2030 году. Из них до 350 тысяч тонн будет использовано для производства пищевой продукции, 300 тысяч тонн - для продукции промышленного назначения (мука и жир). Планируется, что в промысле иваси будут задействованы не менее 15 среднетоннажных судов рыбопромыслового флота. Уловы будут использованы как для производства пищевой продукции - консервов и пресервов, так и для производства промышленных полуфабрикатов - рыбной муки и жира.

Большим потенциалом обладает иваси и на международных рынках, считает Зверев. В 2019 году наши рыбопромышленники экспортировали в Китай около 34,8 тысячи тонн сардины, кардинала, кильки и шпрот, основная доля приходится на сардину иваси. Поставки этой продукции обеспечили России экспортную выручку в 15,8 млн долларов.