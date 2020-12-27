Сергей Кравцов - о том, как будут учиться школы в 2021 году

Как будут учиться школы во втором полугодии? Когда пройдет ЕГЭ и ОГЭ? Что будет с зарплатами учителей и платой за обучение в педагогических вузах? На самые острые вопросы читателей "Российской газеты" ответил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов: Постараемся сделать все, чтобы после Нового года дети учились в очном традиционном формате. Фото: Пресс-служба министерства просвещения РФ

Сергей Сергеевич, каждый год родители и дети получают под новый год "подарки" от школы: большую пачку домашних заданий. А в условиях сложного учебного года - домашки может быть еще больше. Не проведут ли дети все новогодние праздники за учебниками? Сколько заданий можно задавать на каникулы?

Сергей Кравцов: Каникулы нужны не для выполнения учебных планов, а для отдыха. Лучше провести их с семьей. Не забывайте о мерах защиты здоровья.

Одна из важных мер - вакцинация от коронавируса. Она способна помочь нам сохранить приоритетный очный формат обучения. Учителям предложена возможность добровольно пройти вакцинацию. Многие спрашивают, нужно это или нет. Хочу поделиться собственным опытом: я привился нашей отечественной вакциной "Спутник V". Никаких серьезных осложнений, температуры не было. Работал в спокойном режиме. Конечно, каждый решает сам, но я бы рекомендовал прививаться и беречь свое здоровье и здоровье близких, особенно педагогам, ведь их труд - все равно всегда работа в коллективе, и они всегда на "передовой".

Этот вопрос сейчас волнует, наверное, каждого родителя школьника: "Как и в каком формате будем учиться во втором полугодии?" Смогут ли дети, которые сейчас на удаленке, вернуться в школы?

Сергей Кравцов: Дистанционное обучение - вынужденная мера, призванная сохранить здоровье учеников, учителей, родителей. Мы никогда не откажемся от традиционной системы обучения.

Те, кто не будет поступать в вуз, сдают Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике - с 24 по 28 мая

Мы постараемся сделать все для того, чтобы после Нового года дети вернулись в школы, учились в очном традиционном формате.

Сегодня подавляющее большинство школ страны работают в очном режиме. Полностью на дистанционное обучение переведены 607 школ (1,52 %). Чуть более 20 процентов работают в смешанной форме. Например, в Москве школьники с 1 по 5 класс учатся в очном режиме, а на дистанте - ученики 6-11-х классов. Мы активно взаимодействуем с органами управления образованием в Москве, в других регионах. В целом сегодня есть понимание, что если ситуация не будет ухудшаться, то школы и для старшеклассников после зимних каникул откроются в очном режиме. И не только в Москве, но и в Ростовской области и в других регионах. Мы на это надеемся. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

В Госдуме рассматривается законопроект, который позволит минпросвещения самостоятельно устанавливать порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в школах. Значит ли это, что минпросвещения сможет переводить все школы на дистант?

Сергей Кравцов: Объясню. Данный законопроект, не вводя чего-то принципиально нового, систематизирует те нормы, которые отчасти уже были раньше, четко прописывая полномочия, помогая с порядком действий органам управления образования и школам. Суть в том, что если по объективным причинам субъект РФ принимает решение о временном переводе школ на дистанционное обучение (это может быть грипп, коронавирус или другая угроза здоровью школьников), то нам нужна современная нормативная база: как организовать этот формат, как будут выставляться оценки, как будет проходить освоение того или иного материала, регламентация. Новый законопроект разделяет полномочия минобрнауки и минпросвещения по установлению этого порядка для школ и вузов. Но он не подразумевает ухода от традиционных занятий в школах! Живой диалог учителя с учеником - это основа нашего образования, основа программ воспитания, которые мы активно разворачиваем сейчас во всех школах, и это неизменно.

Когда будет утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ? Могут ли принять это решение до Нового года?

Сергей Кравцов: В правительстве прошло совещание под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой. Я озвучу решения, которые были приняты и будут реализованы в нормативной базе.

Первое. Итоговое сочинение для 11-классников (это допуск к государственной итоговой аттестации) пройдет во второй декаде апреля.

Второе. Досрочная сдача ЕГЭ и ОГЭ отменяется. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ предполагается с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 17 июля - для тех школьников, которые по объективным причинам не смогут сдать в основной период.

Третье. Кто не будет поступать в вуз, сдают Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике - с 24 по 28 мая. Государственный выпускной экзамен - это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ. Это форма контрольной работы, которая проводится в школе. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.

Каждый педагог должен знать не только уровень своего дохода, но и из чего он состоит, какие у него надбавки, и все это должно быть максимально прозрачно

Четвертое. Что касается итоговой аттестации в 9-х классах, то основной период ОГЭ проводится с 24 мая по 28 мая. Дополнительный период - начало сентября. Но сдача экзаменов в 9-х классах обязательна только по русскому языку и по математике. Кроме того, останется один предмет по выбору, который будет проводиться в форме контрольной работы в своей школе.

Пятое. Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах можно проводить в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий: экзамен проходит устно. Даты итогового собеседования - 10 февраля, 10 марта и 17 мая.

Шестое. Что касается выдачи аттестатов о среднем общем образовании с отличием и медали за особые успехи в обучении, они в 2021 году будут выдаваться с учетом результатов Единого государственного экзамена. Напомню, что в 2020 году аттестаты с отличием можно было получить на основе школьных оценок, без ЕГЭ. И мы сразу увидели взрывной рост количества таких аттестатов, где были все пятерки. Поэтому принято решение: если школьник уверен в себе и идет на медаль "За особые успехи в учении", то получает аттестат с отличием с учетом результатов ЕГЭ. Но, как правило, такие выпускники поступают в вуз. Поэтому они и сдают Единый государственный экзамен.

Седьмое. Все санитарно-эпидемиологические меры, обеспечивающие здоровье участников и организаторов ЕГЭ, необходимо будет соблюдать. У нас уже опыт есть: по итогам прошлого года никаких вспышек заболеваний на Едином государственном экзамене не было.

Обсуждается введение ЕГЭ или итоговой контрольной работы по истории России. Нужно ли выпускникам еще одно обязательное испытание? Не превратится ли оно формальность, как итоговое сочинение?

Сергей Кравцов: Прежде всего отмечу, что знание истории своей страны - это необходимая вещь для каждого ученика, и в этом плане школа и система образования должна дать и будет давать максимум возможностей для школьников. Более того, мы не должны допускать таких вещей, как искажение исторических фактов. В Год памяти и славы я хочу особо подчеркнуть это, знание истории будет и дальше одним из стержней школьной программы.

Каких-то дополнительных, новых итоговых контрольных работ в ближайшее время не планируется. Но что такое общее образование? Это не формальная сдача экзаменов. Приведу один пример. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вручали награды школьникам - победителям конкурса сочинений "Без срока давности". Это невероятно глубокие работы, то как ребята описывают, передают подвиги своих бабушек и дедушек. И в целом мы видим интерес у подрастающего поколения, в последние годы школьники стали больше читать, рассуждать. Мы это видим и по результатам ЕГЭ по литературе и по русскому языку.

К "Деловому завтраку" с министром просвещения Сергеем Кравцовым в режиме онлайн подключались собственные корреспонденты из регионов и читатели газеты. Фото: rg.ru

Но хочу повторить еще раз: мы не вводим обязательные контрольные работы по истории или по какому-то другому предмету помимо тех, которые уже есть. Мы не планируем дополнительных оценочных процедур. У нас есть проверочные работы в 4-х классах по окончании года. Есть проверочные работы в 11-м классе по тем предметам, по которым не сдаются ЕГЭ. Это было всегда. Без оценки знаний нет образовательного процесса. Но важно, как мы работаем с результатами оценки. Мы не должны сравнивать школы, наказывать учителей. В этом году у нас порядка 300 тысяч учителей прошли подготовку по повышению квалификации. Мы точечно помогаем учителям. А от качества работы учителя зависит качество образования. И я хотел бы искренне поблагодарить всех учителей: прежде всего благодаря их труду в 2020 году образовательный процесс не останавливался.

Одна из самых наболевших проблем учителей - низкие оклады. Эта тема поднималась на самом высоком уровне: на заседании Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Планируется ли повысить базовые ставки и оклады учителей в регионах?

Сергей Кравцов: Да, вопрос с зарплатами учителей у нас находится на постоянном повышенном контроле. Нам удалось в каждом регионе привести их к средней региональной заработной плате. Есть определенные проблемы в другой части - распределение фонда оплаты труда на местах, и мы их видим. Система должна быть понятной, прозрачной для каждого учителя. По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина мы разрабатываем предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей. Посмотрим и базовую ставку, и надбавки, которые есть в системе образования. Ведем эту работу вместе с учителями, вместе с профсоюзом, чтобы не нарушить ни в коем случае ничьи права. Этот вопрос для нас будет одним из приоритетов следующего года. Цель нашей работы - каждый педагог должен знать не только уровень своего дохода, но и из чего он состоит, какие у него надбавки, и все это, повторюсь, должно быть максимально прозрачно.

С 1 сентября 2020 года, в соответствии с поручением президента, все классные руководители - 810 тысяч ежемесячно - уже получают надбавку в пять тысяч рублей, при этом мы следим за сохранением всех прежних региональных выплат в этой части. А в 10 пилотных регионах с 1 марта 2021 г. будут введены новые должности - советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей. Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания. Вы знаете, что в этом году по инициативе президента страны приняты поправки в Закон "Об образовании в РФ", усиливающие воспитательную работу в школах.

В ведении минпросвещения - не только школы, но и 33 федеральных педагогических вуза. Будет ли снижаться плата за обучение студентов?

Сергей Кравцов: Этот вопрос поднимался на большой пресс-конференции с президентом. И действительно, наши вузы пока точечно, но уже отреагировали и посмотрели, где можно за счет коммунальных платежей оптимизировать расходы. Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января снижают на 10 процентов плату по "внебюджету". Почему 10 процентов? Потому что мы не можем снижать зарплату преподавателям, потому что преподаватель читает лекции как очно, так и в дистанционном режиме. Но провести определенную оптимизацию и пойти навстречу студентам наши вузы могут. Педагогические университеты сегодня во многих вещах показывают достойные, в чем-то передовые результаты. В этот непростой год я хочу еще раз поблагодарить и отметить работу педагогических университетов по целому ряду направлений, одно из которых - замечательная волонтерская работа, поддержка и связь, которую организовали наши студенты с педагогами по всей стране, помогая им в дистанционных форматах, - проект "Волонтеры просвещения".

И еще одно важное объявление в части работы педагогических вузов, поздравляя всех студентов и преподавательский состав с наступающим Новым годом, я хочу заявить, что мы планируем сделать нерабочими для них днями 30 и 31 декабря. Пусть эти дни все проведут в подготовке к праздникам, в кругу семьи и близких. Еще раз всем желаю самых теплых и радостных моментов.