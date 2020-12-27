Сергей Кравцов рассказал, что значит законопроект о дистанционном обучении

Новости

В американском штате Иллинойс произошла перестрелка 06:40
В Волгограде пожарными потушено возгорание на крупном вещевом рынке 06:24
В Роскачестве назвали принципы выбора красной икры 06:21
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса 05:29
Эксперты оценили сроки завершения строительства "Северного потока-2" 04:46
Путин поблагодарил сотрудников МЧС за результативную работу в 2020 году 03:20
В Аргентине назвали дату начала вакцинации "Спутником V" 02:55
В Чехии резко ужесточили ограничения из-за коронавируса 02:30
В Канаде выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса 02:10
Аномально теплая новогодняя ночь ждет жителей центра европейской России 01:50
Эксперты рассказали, как хакеры могут взломать новогоднюю елку 00:42
Глава ВОЗ заявил о высокой вероятности новых пандемий после COVID 00:04
В Помпеях обнаружили "лавку уличной еды" с остатками продуктов 26.12.2020
Трамп дал негативную оценку карантину против коронавируса 26.12.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 26.12.2020
В США полиция установила личность взрывника из Нэшвилла 26.12.2020
В Вооруженных силах вылечились от COVID почти 23,5 тысячи военнослужащих 26.12.2020
Лавров раскритиковал запрет на посещение спортивных состязаний 26.12.2020
Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Авангарде" 26.12.2020
Московский зоопарк объявил о новогодней акции 26.12.2020
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 80 миллионов 26.12.2020
Москвичей призвали заранее планировать поездки в центр города 26.12.2020
Названы требующие вызова врача редкие симптомы коронавируса 26.12.2020
Трусова призналась, что выступала на ЧР с травмой 26.12.2020
Из-за непогоды самолет Уфа-Волгоград ушел на запасной аэродром 26.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
27.12.2020 06:00
Рубрика: Общество

Сергей Кравцов рассказал, что значит законопроект о дистанционном обучении

Текст: Ксения Колесникова
В Госдуме рассматривается законопроект, который позволит Минпросвещения самостоятельно устанавливать порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в школах. Значит ли это, что Минпросвещения сможет переводить все школы на дистант? Мифы об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" развеял министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Путину предложили ряд мер по улучшению дистанционного образования

Сергей Кравцов: Объясню. Данный законопроект, не вводя чего-то принципиально нового, систематизирует те нормы, которые отчасти уже были раньше, четко прописывая полномочия, помогая с порядком действий органам управления образования и школам.

Суть в том, что если по объективным причинам субъект РФ принимает решение о временном переводе школ на дистанционное обучение (это может быть грипп, коронавирус или другая угроза здоровью школьников), то нам нужна современная нормативная база: как организовать этот формат, как будут выставляться оценки, как будет проходить освоение того или иного материала, регламентация. Новый законопроект разделяет полномочия Минобрнауки и Минпросвещения по установлению этого порядка для школ и вузов. Но он не подразумевает ухода от традиционных занятий в школах! Живой диалог учителя с учеником - это основа нашего образования, основа программ воспитания, которые мы активно разворачиваем сейчас во всех школах, и это неизменно.

Общество Общество Образование Правительство Минпросвещения РГ-Видео

Главное сегодня

Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса
В Аргентине назвали дату начала вакцинации "Спутником V"
МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
В ОАК оценили оборудование, пропавшее с "самолета Судного дня"
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Дагестане
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации