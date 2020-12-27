Северная Корея почти полностью прекратила торговлю с внешним миром

Показатели торговли Северной Кореи с внешним миром стремительно падают и составляют уже мизерные по межгосударственным масштабам значения. Фактически КНДР почти полностью прекратила торговлю с другими странами, что стало следствием ряда факторов, включая целенаправленные действия Пхеньяна по самоизоляции.

Согласно данным китайской таможни, в ноябре текущего года торговля Китая с КНДР составила рекордно малый показатель - всего лишь 1 миллион 273 тысячи долларов. Это почти на 400 тысяч долларов меньше, чем в октябре, когда товарооборот составил 1 миллион 659 тысяч долларов. Если же сравнивать с показателями аналогичных месяцев 2019 г., то падение составляет более чем на 97-99 процентов.

Стоит принять во внимание, что на долю КНР во внешней торговле КНДР приходится более 95 процентов всего товарооборота с внешним миром. На идущую на втором месте Россию приходится менее двух процентов. Таким образом, такое падение объемов торговли КНДР с Китаем за октябрь-ноябрь означает, что Северная Корея почти прекратила торговлю с внешним миром. Действительно, один-два миллиона долларов в месяц с точки зрения масштабов межгосударственных связей являются ничтожной суммой.

Данные по торговле КНДР с Россией за ноябрь текущего года пока не известны, но в абсолютных цифрах показатель в октябре был еще меньше китайских цифр - менее трехсот тысяч долларов. Что касается торговли Северной Кореи со всеми остальными странами, то на них приходятся еще меньшие показатели товарооборота. Таким образом можно констатировать, что в октябре-ноябре произошло стремительное падением объемов товарооборота КНДР с внешним миром и в целом внешняя торговля Страны чучхе приближается к нулю.

Подобная ситуация сложилась под влиянием целого комплекса причин, причем немалую роль сыграл и подход северокорейских властей, которые, похоже, целенаправленно сворачивают связи КНДР с внешним миром. Понятно, что отрицательное влияние на показатели торговли и экономику КНДР в целом оказали продолжающиеся международные санкции, сильнейшие тайфуны, ливни и наводнения, которые ударили по стране в августе-сентябре, а также общемировой экономический кризис, ставший следствием вспышки пандемии коронавируса.

Однако именно в своей реакции на COVID-19 КНДР и пошла на такие меры, которые свели связи с другим миром к нулю. Северная Корея полностью перекрыла границу еще в конце января 2020 года, когда COVID-19 был только в Китае. В дальнейшем власти Северной Кореи последовательно усиливали ограничения, которые коснулись и товарооборота. Последовательно сворачивались закупки и останавливалось исполнение и без того очень немногочисленных соглашений о сотрудничестве и торговле с зарубежными партнерами КНДР. Власти КНДР опасаются, что COVID-19 может будет доставлен даже на обычных товарах, а потому ограничивают торговлю, что стало особенно заметно с октября.

Возможно, что сыграло свою роль проведение в КНДР в октябре крупных торжественных мероприятий, посвященных 75-летию создания Трудовой партии Кореи, а также запланированное на январь 2021 года открытие VIII съезда ТПК. Опасения случайно завезти COVID-19 на импортируемых товарах и тем самым "испортить" важные с политической точки зрения мероприятия сильнее соображений экономической выгоды.

Как уверены специалисты, это в итоге станет сильным ударом для экономики страны в целом, а потому в 2021 г. экономику КНДР скорее всего ждут масштабные кризисные явления, но COVID-19 властями Страны чучхе воспринимается скорее всего как куда более крупная угроза.

Если верить официальным данным властей КНДР, то в стране не зарегистрировано пока ни одного подтвержденного случая COVID-19. Это оспаривают некоторые зарубежные эксперты, но в любом случае можно признать, что в КНДР как минимум нет полномасштабной эпидемии коронавируса. Как видно, руководство КНДР намерено сохранить это достижение любой ценой, в том числе путем полной изоляции и прекращения торговли с другими странами.