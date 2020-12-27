Стал известен состав женской сборной РФ на январские этапы КМ по биатлону

В состав попали: Наталья Гербулова, Лариса Куклина и Екатерина Носкова. Такое решение было принято по результатам гонок чемпионата и Кубка России, которые завершились в Чайковском (Пермский край) в воскресенье.

Ранее в состав сборной, основываясь на итогах декабрьских этапов КМ, были включены Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова. К выступлению на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) будут готовиться Тамара Воронина и Татьяна Акимова, а также юниорки Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева. По итогам чемпионата и Кубка страны в команду попали также Елизавета Каплина, Полина Шевнина, Валерия Васнецова и Ольга Мощенкова.

Добавим, что пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе 8-10 и 13-17 января. Два первых этапа Кубка IBU - в Арбере (Германия) 14-17 и 20-23 января.