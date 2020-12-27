Степень льготности ипотеки могут установить в зависимости от региона

Строительная отрасль благодаря вовремя принятым правительством мерам поддержки не слишком пострадала от пандемии и прочих сложностей. Объемы строительства жилья пока чуть больше, чем в 2019 году, а дорожное строительство даже заметно выросло. Об этом и о дальнейшем развитии отрасли рассказал на пресс-конференции вице-премьер Марат Хуснуллин.

Удачный год для дорожных работ

Уходящий год был крайне удачным для дорожного строительства, отметил Хуснуллин. Было построено на 14% больше дорожной инфраструктуры, чем в прошлом году. Это удалось сделать благодаря решению не приостанавливать весной строительство дорог из-за пандемии, а также новому механизму финансирования (предоставлению временно свободных средств).

Объемы строительства жилья успели наверстать весенний провал. По итогам 11 месяцев построено на 1,4% больше, чем в прошлом году (самом успешном в этом плане за последние шесть лет).

Построят миллиард "квадратов"

В обновленном паспорте нацпроекта "Жилье и городская среда" предполагается, что в 2021 и 2022 годах будет вводиться по 80-82 млн кв. м жилья. А в 2023 году стройки отыграют падение.

Количество новостроек должно увеличиться по сравнению с 2019 годом до 85 млн кв. м. В 2024 году предполагается построить до 90 млн кв. м. В итоге каждый десятый метр жилья в стране будет новым, подчеркнул Хуснуллин. А к 2030 году предполагается возвести в целом около миллиарда кв. м новостроек.

Оценивать работу регионов по нацпроекту будут по трем основным показателям, отметил он. Среди них - сколько ввели жилья в расчете на душу населения, сколько семей улучшили жилищные условия, а также новый показатель - уровень доступности жилья. Он зависит от стоимости квартир и доходов населения. "Конечно же, на это влияет ипотека. Если уровня доходов не хватает, значит, мы должны снижать ипотеку, чтобы люди могли купить жилье", - пояснил Хуснуллин.

Льготную ипотеку могут "разбить" по регионам

Одной из самых эффективных мер поддержки строителей в пандемию стала льготная ипотека под 6,5%. Она действует до июля 2021 года.

"Понимаем, что программу нужно продлевать. Но в каком виде - детально мы доработаем", - сказал Хуснуллин о дальнейших планах.

На решение, которое примут ближе к июлю, будет влиять множество факторов, отметил он, - какой уровень доходов будет у населения, позволит ли он покупать жилье.

"Если рост доходов населения будет падать - значит, будем принимать более серьезные меры. Если будет идти согласно плану - может быть, примем какие-то меры, чтобы не допускать роста цен", - добавил вице-премьер.

В некоторых регионах снижение ипотечной ставки практически не повлияло на цены. А, например, в Москве, "где у людей есть деньги", после появления льготной программы начался ажиотаж, все бросились покупать квартиры. "Цена стала необоснованно расти", - отметил Хуснуллин.

Цены на квартиры в столице стали необоснованно расти из-за ажиотажа, в регионах проблема стоит не так остро

Возможно, льготные условия будут действовать в регионах с низкой доступностью жилья, а в регионах, где ситуация с этим нормальная, стоит "пока оставить на том же уровне", сказал вице-премьер. "Если цена будет расти быстрее, чем доступность, - зачем это нам надо?" - отметил он.

Число обманутых дольщиков вырастет незначительно

Мораторий на включение строящихся домов в разряд проблемных, введенный в апреле, правительство продлевать не планирует, "антикризисные меры сработали", сказал Хуснуллин. Лучше, по его мнению, сейчас подвести черту и понять, какое количество обманутых дольщиков добавится по итогам этого года. Пока, по данным регионов, массового появления обманутых дольщиков не предвидится, сообщил он. Их количество должно увеличиться очень незначительно.

15-20 регионов готовы заняться комплексным развитием территорий

Закон о комплексном развитии территорий, принятый недавно Госдумой, - это самый важный закон о жилищном строительстве за последнее десятилетие, подчеркнул Хуснуллин. Около 15-20 регионов начнут использовать механизмы, заложенные в нем, уже в начале 2021 года.

1 млрд кв. м жилья планируется построить к 2030 году

У ряда регионов уже есть опыт подобной работы по комплексному развитию, и они начнут использовать новый закон одними из первых. В основном это "крупные сильные регионы" и города-миллионники, добавил вице-премьер. Среди них - Москва, Казань, Тюмень, Новосибирск, Кемерово.

"Закон сложный. Мы его точно будем совершенствовать", - сказал Хуснуллин.

Скорость строительства дорог не снизится

Показатели нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в отличие от нацпроекта "Жилье и городская среда" не изменились. К 2024 году по-прежнему планируется привести в нормативное состояние 85% дорог в крупнейших городских агломерациях и 50% региональных дорог.

Регионы видят возможность опережающего финансирования, поэтому быстрыми темпами идет контрактование работ. Почти во всех регионах полностью законтрактованы дорожные работы на 2021 год, в некоторых - на 2022 год, а в отдельных уже и на 2023 год. "При наличии денег они быстрее сделают эту работу, люди быстрее увидят отремонтированные улицы, быстрее получат новые дороги", - подчеркнул вице-премьер.