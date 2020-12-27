Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов

Биткоин стоит больше 28 тысяч долларов - об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

За сегодняшний день криптовалюта подорожала на 2 тысячи долларов - ночью по московскому времени она поднялась до 26 тысяч, затем перебила планку в 27 тысяч и около 14 часов по московскому времени она стала стоить 28 тысяч.

Предыдущий раз биткоин обновлял исторический максимум 20 декабря. Тогда его стоимость впервые поднялась выше 24 тысяч долларов. 17 декабря он преодолел отметку в 22 тысячи долларов, а 16-го - в 20 тысяч долларов.