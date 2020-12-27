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27.12.2020 14:39
Рубрика: Экономика

Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов

Текст: Иван Черноусов

Биткоин стоит больше 28 тысяч долларов - об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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За сегодняшний день криптовалюта подорожала на 2 тысячи долларов - ночью по московскому времени она поднялась до 26 тысяч, затем перебила планку в 27 тысяч и около 14 часов по московскому времени она стала стоить 28 тысяч.

Предыдущий раз биткоин обновлял исторический максимум 20 декабря. Тогда его стоимость впервые поднялась выше 24 тысяч долларов. 17 декабря он преодолел отметку в 22 тысячи долларов, а 16-го - в 20 тысяч долларов.

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