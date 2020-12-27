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27.12.2020 18:05
Рубрика: Спорт

Двое на корте

Медведев и Рублев сыграют на ATP Cup
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
Стали известны заявки сборных, которые примут участие в командных соревнованиях ATP Cup. Турнир пройдет с Мельбурне с 1 по 5 февраля следующего года.

За Россию сыграют две первые ракетки нашей страны - Даниил Медведев и Андрей Рублев, сообщают зарубежные СМИ. За трофей также поборются: Сербия, Испания, Австрия, Швейцария, Греция, Германия, Аргентина, Италия, Япония, Франция и Австралия.

Фото: РИА Новости
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В отличие от предыдущего розыгрыша турнира, число участников сократилось вдвое - с 24 до 12. Призовой фонд составил 7,5 миллиона долларов вместо 15.

По регламенту предусмотрен групповой этап, который пройдет с 1 по 3 февраля. В каждой из групп будет по шесть команд. По две лучшие из них выйдут в полуфинал (4 февраля), а решающий матч запланирован на 5 февраля. Победителем турнира является Сербия, победившая в финале Испанию.

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