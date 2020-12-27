Ученые: Новый штамм коронавируса стал более заразным для детей

Дети стали более уязвимы перед новым штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании. Об этом заявили ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, пишет Daily Mail.

По словам исследователей, есть "некоторые свидетельства того, что увеличение (числа заболеваний - прим. "РГ") может быть особенно заметно среди детей". Как рассказала профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона, предыдущий штамм вируса заражал больше взрослых, чем детей, так как связывался с рецептором ACE2, которых у детей гораздо меньше.

"Новому же штамму вируса легче это сделать (проникать в клетки - прим. "РГ"), и поэтому дети, могут быть так же восприимчивы к этому вирусу, как и взрослые... Учитывая их характер смешивания, можно ожидать, что будет больше инфицированных детей. Дело не в том, что вирус специально нацелен на детей, а в том, что теперь он менее подавлен", - отметила Барклай.

Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины также заявили, что новый штамм на 56 процентов заразнее предыдущих. Однако они все же не уверены, что он более смертоносен или вызывает более серьезные заболевания у взрослых и детей.