Организатором представительного форума выступил Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН. В рамках двухдневного форума были представлены доклады ученых из целого ряда институтов физического и химического профиля, специалистов в области биофизики и фармацевтики.
По мнению ученых, то, что мы называем водой, на самом деле всегда является водным раствором. С точки зрения химии вода как жидкость не может быть представлена единственным набором одинаковых молекул Н2О, это сложнейшая система различных молекул, ионов и ассоциатов. Участники конференции, которая на этот раз из-за непростой эпидемической ситуации прошла в онлайн-формате, обратили особое внимание на то, что водный раствор является неравновесной системой и его свойства могут меняться в течение эксперимента.
В пленарном докладе председателя конференции академика-секретаря Отделения физических наук РАН, научного руководителя Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН, академика И.А. Щербакова был представлен краткий обзор важнейших результатов, полученных за время, прошедшее с предыдущей конференции. Большой интерес вызвала физическая модель, объясняющая наличие упругого рассеяния в водных растворах на нанообъектах неизвестной природы, в том числе и при высоких уровнях разбавления. Модель предполагает образование нанокластеров, в которых молекулы Н2О и Н2О2 соединены посредством водородных связей.
Представленные экспериментальные исследования концентрационных зависимостей молекулярного водорода, молекулярного кислорода, пероксида водорода при многократных разбавлениях убедительно продемонстрировали, что при достижении некоторого числа разбавлений зависимость между числом разбавлений и концентрацией утрачивается. Это происходит после выравнивания свойств раствора и растворителя. При этом дальнейшие разбавления в отсутствии внешних воздействий не приводят к изменению свойств раствора.
Ситуация кардинальным образом меняется, если процесс разбавления сопровождается внешним воздействием на раствор, таким как индукция магнитного поля или турбулентное перемешивание при вибрационном воздействии. Это подтверждает предположение о том, что в ходе приготовления водных растворов сверхмалых концентраций при энергичном их встряхивании появляются новые свойства этих самых растворов.
Участники конференции считают необходимым продолжить всестороннее исследование водных растворов, динамики происходящих в них процессов, являющейся основой жизнедеятельности биологических систем.