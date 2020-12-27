Воды как таковой в природе не существует. К такому неочевидному для простого обывателя выводу пришли участники состоявшейся в конце уходящего года 3-й Всероссийской конференции "Физика водных растворов".

Организатором представительного форума выступил Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН. В рамках двухдневного форума были представлены доклады ученых из целого ряда институтов физического и химического профиля, специалистов в области биофизики и фармацевтики.

По мнению ученых, то, что мы называем водой, на самом деле всегда является водным раствором. С точки зрения химии вода как жидкость не может быть представлена единственным набором одинаковых молекул Н 2 О, это сложнейшая система различных молекул, ионов и ассоциатов. Участники конференции, которая на этот раз из-за непростой эпидемической ситуации прошла в онлайн-формате, обратили особое внимание на то, что водный раствор является неравновесной системой и его свойства могут меняться в течение эксперимента.

В пленарном докладе председателя конференции академика-секретаря Отделения физических наук РАН, научного руководителя Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН, академика И.А. Щербакова был представлен краткий обзор важнейших результатов, полученных за время, прошедшее с предыдущей конференции. Большой интерес вызвала физическая модель, объясняющая наличие упругого рассеяния в водных растворах на нанообъектах неизвестной природы, в том числе и при высоких уровнях разбавления. Модель предполагает образование нанокластеров, в которых молекулы Н 2 О и Н 2 О 2 соединены посредством водородных связей.

Представленные экспериментальные исследования концентрационных зависимостей молекулярного водорода, молекулярного кислорода, пероксида водорода при многократных разбавлениях убедительно продемонстрировали, что при достижении некоторого числа разбавлений зависимость между числом разбавлений и концентрацией утрачивается. Это происходит после выравнивания свойств раствора и растворителя. При этом дальнейшие разбавления в отсутствии внешних воздействий не приводят к изменению свойств раствора.

То, что мы называем водой, на самом деле является водным раствором. С точки зрения химии, вода как жидкость не может быть представлена единственным набором одинаковых молекул Н 2 О

Ситуация кардинальным образом меняется, если процесс разбавления сопровождается внешним воздействием на раствор, таким как индукция магнитного поля или турбулентное перемешивание при вибрационном воздействии. Это подтверждает предположение о том, что в ходе приготовления водных растворов сверхмалых концентраций при энергичном их встряхивании появляются новые свойства этих самых растворов.

Участники конференции считают необходимым продолжить всестороннее исследование водных растворов, динамики происходящих в них процессов, являющейся основой жизнедеятельности биологических систем.