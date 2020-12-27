В Аомень потянутся туристы

Медиакорпорация Китая и правительство ОАР Аомэнь подписали рамочное соглашение об углубленном стратегическом сотрудничестве. На церемонии подписания документа присутствовали глава Аомэня Хэ Ичэн, замглавы отдела пропаганды ЦК КПК, директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, два замглавы Канцелярии по связям Центрального народного правительства КНР в ОАР АомэньЧжан Жуншинь и Янь Чжичань, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Рамочное соглашение об углубленном стратегическом сотрудничестве Медиакорпорации Китая и правительства ОАР Аомэнь подписано 26 декабря. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
За последний год Медиакорпорация Китая и правительство Аомэня провели расширенное сотрудничество в таких сферах, как освещение новостей, трансляция спортивных соревнований, телефильмы и документальные фильмы, а также разработки театрально-художественных программ и программ по туризму. В целях расширения сфер сотрудничества стороны решили подписать рамочное соглашение об углубленном стратегическом сотрудничестве между Медиакорпорацией Китая и правительством ОАР Аомэнь, согласно которому в 2021 году стороны совместно создадут документальные фильмы "Китай с высоты птичьего полета: Аомэнь", "Колорит Аомэня" и др., проведут трансляции ряда спортивных мероприятий.