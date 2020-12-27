В Аомень потянутся туристы

Рамочное соглашение об углубленном стратегическом сотрудничестве Медиакорпорации Китая и правительства ОАР Аомэнь подписано 26 декабря. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

За последний год Медиакорпорация Китая и правительство Аомэня провели расширенное сотрудничество в таких сферах, как освещение новостей, трансляция спортивных соревнований, телефильмы и документальные фильмы, а также разработки театрально-художественных программ и программ по туризму. В целях расширения сфер сотрудничества стороны решили подписать рамочное соглашение об углубленном стратегическом сотрудничестве между Медиакорпорацией Китая и правительством ОАР Аомэнь, согласно которому в 2021 году стороны совместно создадут документальные фильмы "Китай с высоты птичьего полета: Аомэнь", "Колорит Аомэня" и др., проведут трансляции ряда спортивных мероприятий.