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27.12.2020 02:30
Рубрика: В мире

В Чехии резко ужесточили ограничения из-за коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С воскресенья, 27 декабря, Чехия перешла на максимальный уровень эпидемической угрозы. Он предполагает ограничение выхода из жилых помещений без неотложной необходимости, закрытие предприятий по оказанию бытовых услуг населению и большинства магазинов.

Фото: AP Photo/Andre Penner
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В республике также введен запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00 утра. В Чехии в последние недели ухудшается эпидемическая ситуация. Коронавирусная инфекция распространяется на всей ее территории, пишет ТАСС.

Открытыми в стране останутся только аптеки, продуктовые и хозяйственные магазины. Введены ограничения на число людей, которые могут собираться одновременно - не более двух человек. С воскресенья в стране также прекратили работу горнолыжные спуски. Данные ограничения будут действовать как минимум до десятого января.

После завершения рождественских каникул, обучение в вузах и школах будет проводиться в дистанционном режиме. За парты смогут вернуться только ученики первых и вторых классов начальных школ. За время эпидемии общее число инфицированных коронавирусом в Чехии, население которой составляет 10,71 млн граждан, достигло 667 569.

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