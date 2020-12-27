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27.12.2020 19:00
Рубрика: В мире

Вакцина для Европы

В ЕС официально начали прививать от коронавируса
Текст: Екатерина Забродина, Нива Миракян (Рим) , Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
В последнее воскресенье уходящего года в Евросоюзе официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. Днем ранее первые партии препарата, с которым многие связывают надежды на скорую победу над пандемией, были доставлены во все европейские страны. О том, какое значение придается грядущей вакцинации, наглядно свидетельствовали усиленные военные и полицейские конвои, которые использовали для перевозки контейнеров с заветными дозами. Логистика оказалась непростой, ведь для хранения препарата немецкой BioNTech и американской Pfizer нужен строгий температурный режим - не выше -70 градусов по Цельсию.
В Германии первой партии вакцины хватит только медработникам и тем, кто старше 80 лет. Фото: Reuters В Германии первой партии вакцины хватит только медработникам и тем, кто старше 80 лет. Фото: Reuters
В Германии первой партии вакцины хватит только медработникам и тем, кто старше 80 лет. Фото: Reuters

Как отмечает "Немецкая волна", в ФРГ местонахождение центрального склада до сих пор держится в строгом секрете. Между тем вакцинация пока не будет массовой: первыми в очередь на прививку стоят те, кто находится в группе особого риска. Это граждане старше 80 лет и медработники.

Фото: Pepe Zamora / POOL / AFP
В Испании первой от коронавируса привили 96-летнюю женщину

В Германии за день до начала официальной кампании показательно привились постояльцы и персонал дома престарелых в городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт). Первой немкой, получившей долгожданную прививку, стала 101-летняя фрау Эдит Квойцалла. Женщина в инвалидном кресле мужественно перенесла укол в присутствии журналистов и даже пыталась улыбаться, передает Spiegel online. Во Франции доставка первой партии препаратов также прошла в условиях повышенной секретности и при сопровождении усиленных отрядов полиции. Четыре специальных контейнера, в которых находились 19 500 доз препарата, привезли на центральный аптекарский склад больниц Парижа, что недалеко от столицы.

По ранее объявленному плану приоритет здесь отдается постояльцам и персоналу домов престарелых и прочих медицинских учреждений подобного рода. Как заявил на днях министр здравоохранения Оливье Веран, "кампания будет вестись по нарастающей". Далее вакцинация, а она во Франции бесплатная, должна приобрести массовый характер среди французов в возрасте от 75 лет и выше, а к середине весны и для всего населения страны. По прикидкам правительства, к началу лета антиковидную прививку получат "не менее 15 миллионов человек".

В Италии первыми привились трое сотрудников римской клиники при Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Именно они первыми сумели выделить штамм COVID-19 в феврале уходящего года. За столичной областью Лацио закреплено около тысячи доз, остальная партия будет разделена на 20 упаковок и отправлена во все регионы страны. Для их перевозки будут использованы различные подразделения вооруженных сил Италии, чтобы "не допустить воровства ампул во время транспортировки и хранения с целью их последующей продажи в одну из стран Евросоюза, в которой еще нет вакцины".

Первыми прививки получат медики и уязвимые группы населения, а большинству европейцев придется ждать еще несколько месяцев

Первыми на Апеннинах будут прививать, как и планировалось, наиболее уязвимые категории населения. Массовая прививочная кампания начнется в конце января 2021 года. Для ее реализации в ближайшее время на главных площадях по всей стране возведут около 300 временных пунктов распространения вакцины, затем их число увеличится до 1500. Вакцинация в Италии бесплатная и добровольная, но власти страны настоятельно рекомендуют согражданам привиться. Судя по соцопроса, убеждать их в этом особо не придется.

Тем временем

Японское правительство с 28 декабря закрывает границы и прекращает выдачу въездных виз иностранцам из-за роста заболеваемости коронавирусом, которая в последнюю неделю ежедневно обновляла рекорды. Ограничения будут действовать в отношении граждан всех стран и регионов мира как минимум до конца января следующего года, передает газета "Асахи симбун". Исключение составляют 11 азиатских государств, с территории которых японцы продолжат принимать бизнес-миссии, включая Вьетнам, Китай, Таиланд и Южную Корею.

Песков: Многие на Украине хотели бы привиться российской вакциной

Журналисты подчеркивают, что правительство собирается усилить контроль в отношении возвращающихся на родину из краткосрочных загранкомандировок японских граждан. По прибытии им необходимо будет пройти двухнедельный карантин, который ранее был отменен.

Помимо этого прибывающим в Японию из стран, на территории которых были зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса, потребуется предъявить сотрудникам иммиграционного контроля справку с подтверждением негативной реакции на COVID-19.

Подготовил Александр Ленин, "Российская газета", Токио

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