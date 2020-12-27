В ФРГ назвали гиперзвуковое оружие кошмаром для безопасности Европы

Разработки гиперзвукового оружия являются кошмаром для безопасности европейского континента. Такую оценку привело немецкое издание Die Welt, назвав наступающую эру таких вооружений новым витком "спирали угроз".

Во-первых, считают авторы, огромная скорость такого оружия может "сделать бесполезными прежние цепи оповещения и противоракетной обороны", а время на реагирование и принятие решений существенно сократится вплоть до того, что можно не успеть поднять тревогу.

Кроме того, специалисты видят возможность нарушения равновесия между ядерными державами из-за гиперзвукового оружия, что может негативно сказаться на разоруженческом треке.

Авторы статьи полагают, что лидирующие позиции в разработках гиперзвукового оружия занимают Россия и Китай, в то время как США находятся в роли догоняющих.