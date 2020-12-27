В Испании первой от коронавируса привили 96-летнюю женщину

Новости

Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов 14:39
WhatsApp не прекратит работать на "миллионах" устройств с 1 января 14:18
В Екатеринбурге на час задержали вылет самолета из-за пассажирки без маски 14:02
В Петербурге поезд сбил 11-летнего мальчика 13:05
Воронежскую больницу проверят после смерти пациентки 12:50
Ученые: Новый штамм коронавируса стал более заразным для детей 12:41
Собянин: Москвичи старше 60 лет с 28 декабря смогут записаться на прививку от COVID-19 12:27
В красноярском поселке полностью сгорел многоквартирный жилой дом 12:07
Трамп снова призвал республиканцев бороться за оспаривание выборов 12:00
На снегосплавных пунктах в Москве утилизировали 365 тыс. кубометров снега 11:54
В Мадриде выявили пять случаев заражения британским штаммом коронавируса 11:49
В Чувашии три человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком 11:22
В Сургуте пассажирский самолет совершил экстренную посадку 11:14
Бирюков: Количество пожаров в Москве сократилось за год на 20% 10:30
Волгоградская область перешла на московское время 10:24
Путин не будет встречаться с представителями бизнеса в этом году 10:20
Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов 09:40
Оперштаб: Еще 5063 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:33
В России анонсировали разработку аналога лекарства Трампа 09:14
Канада забросила 16 шайб в ворота Германии на молодежном ЧМ 08:40
В Сиднее вернули санитарные ограничения для нескольких районов 07:56
Полиция штата Нью-Йорк начала дело о махинациях с вакцинами от COVID-19 07:23
В американском штате Иллинойс произошла перестрелка 06:40
В Волгограде пожарными потушено возгорание на крупном вещевом рынке 06:24
В Роскачестве назвали принципы выбора красной икры 06:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
27.12.2020 13:15
Рубрика: В мире

В Испании первой от коронавируса привили 96-летнюю женщину

Текст: Юрий Когалов
В Испании началась кампания по вакцинации от коронавируса. Первой в стране привили 96-лентюю женщину по имени Арасели, проживающую в доме престарелых в городе Гвадалахара. Произошло это под прицелом нескольких десятков камер журналистов, поэтому женщина очень нервничала. Но после прививки быстро успокоилась, заявив, что место укола лишь немного зудело. Второй в Испании вакцину получила медсестра, работающая в том же доме престарелых.
Фото: Pepe Zamora / POOL / AFP Фото: Pepe Zamora / POOL / AFP
Фото: Pepe Zamora / POOL / AFP

Как отмечает El Mundo, этот центр оказался ближайшим к главному складу, где в стране хранится закупленная у Pfizer-BioNTech вакцина. Именно в Гвадалахару препарат был доставлен из Бельгии, где находится фармацевтический завод. С этого склада вакцина распространяется по всем испанским регионам. В пути ее охраняет Гражданская гвардия.

В Мадриде выявили пять случаев заражения британским штаммом коронавируса

Как ожидается, в ближайшие 12 недель в Испании будут привиты 2,29 миллиона человек. Речь идет о медицинских и социальных работниках, жителях домах престарелых и некоторых инвалидах. Затем настанет очередь других групп населения. Они смогут сделать укол в одном из 13 тысяч прививочных пунктов, существующих в стране.

Хотя вакцинация абсолютно добровольная, власти Испании надеются, что большинство испанцев воспользуются этой возможностью. В стране довольно активно делают прививки. Более 95 процентов детей привиты от различных болезней. А во время кампании по вакцинации о гриппа в этом году уколы сделали почти 12 миллионам испанцев, то есть более чем 25 процентам населения страны.

Предполагается, что еженедельно в Испанию будет доставляться 350 тысяч доз вакцины (производимый препарат распределяется по всем странам ЕС). Для хранения препарата миноброны, а также несколько регионов закупили специальные морозильные камеры.

В Испании активизировались мошенники, предлагающие прививку от COVID-19

Именно в способности поддерживать необходимую температуру и заключается главная проблема, которая может нарушить все планы по вакцинации. Как отмечают специалисты, несоблюдение режима может испортить препарат. После разморозки он остается действенным в течение всего пяти дней, а в разбавленном состоянии (именно в таком виде он вводится в организм) при комнатной температуре - лишь шесть часов.

В мире Европа Испания Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин не будет встречаться с представителями бизнеса в этом году
Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов
Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса
В Роскачестве назвали принципы выбора красной икры
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек