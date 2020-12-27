В Испании первой от коронавируса привили 96-летнюю женщину

В Испании началась кампания по вакцинации от коронавируса. Первой в стране привили 96-лентюю женщину по имени Арасели, проживающую в доме престарелых в городе Гвадалахара. Произошло это под прицелом нескольких десятков камер журналистов, поэтому женщина очень нервничала. Но после прививки быстро успокоилась, заявив, что место укола лишь немного зудело. Второй в Испании вакцину получила медсестра, работающая в том же доме престарелых.

Как отмечает El Mundo, этот центр оказался ближайшим к главному складу, где в стране хранится закупленная у Pfizer-BioNTech вакцина. Именно в Гвадалахару препарат был доставлен из Бельгии, где находится фармацевтический завод. С этого склада вакцина распространяется по всем испанским регионам. В пути ее охраняет Гражданская гвардия.

Как ожидается, в ближайшие 12 недель в Испании будут привиты 2,29 миллиона человек. Речь идет о медицинских и социальных работниках, жителях домах престарелых и некоторых инвалидах. Затем настанет очередь других групп населения. Они смогут сделать укол в одном из 13 тысяч прививочных пунктов, существующих в стране.

Хотя вакцинация абсолютно добровольная, власти Испании надеются, что большинство испанцев воспользуются этой возможностью. В стране довольно активно делают прививки. Более 95 процентов детей привиты от различных болезней. А во время кампании по вакцинации о гриппа в этом году уколы сделали почти 12 миллионам испанцев, то есть более чем 25 процентам населения страны.

Предполагается, что еженедельно в Испанию будет доставляться 350 тысяч доз вакцины (производимый препарат распределяется по всем странам ЕС). Для хранения препарата миноброны, а также несколько регионов закупили специальные морозильные камеры.

Именно в способности поддерживать необходимую температуру и заключается главная проблема, которая может нарушить все планы по вакцинации. Как отмечают специалисты, несоблюдение режима может испортить препарат. После разморозки он остается действенным в течение всего пяти дней, а в разбавленном состоянии (именно в таком виде он вводится в организм) при комнатной температуре - лишь шесть часов.