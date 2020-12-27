В Китае человек превыше денег

КНР прежде всех других стран и регионов возобновил производство и работу в стране, самыми опережающими темпами осуществил переход экономики от спада к росту, в срок выполнил установленную цель о ликвидации в стране абсолютной бедности. При этом самый основной опыт заключается в том, что Компартия Китая всегда ставила и ставит на первое место интересы народа, всегда выступала и выступает за преодоление всяческих трудностей с необходимостью опираться на народ. Генеральный секретарь ЦК КПК, государственный председатель КНР Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что на первое место необходимо ставить жизнь, безопасность и здоровье народных масс.

"Независимая газета" России в свете своего юбилея опубликовала статью, в которой отмечается, что при эпидемической ситуации Китай избрал именно принцип "человек превыше денег". Это действительность. Хотя решительные противоэпидемические меры наносят экономике ущерб в суммы, исчисляющиеся сотнями миллиардов долларов США, Китай считает такой ущерб разумным и состоятельным, поскольку жизнь превыше всего и не измеряется деньгами.

Судя по обстановке, правящая партия Китая всесторонне планирует работу по предотвращению и контролю над эпидемией и при этом координирует социально-экономическое развитие, дабы Китай как можно раньше вышел из эпидемической тени. Еще во второй декаде февраля 2020 г. когда генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин присутствовал на важном совещании, посвящённом этому вопросу, он выдвинул 8 требований с ориентиром последовательного продвижения возобновления производства и работы в стране. Благодаря этому ясно, что в стране сохраняется стабильность экономики, средства к существованию народа фактически обеспечиваются.

За первые три квартала этого года рост ВВП Китая перешёл к позитивным показателям. По состоянию на октябрь в китайских городах и на селе было создано 10,09 миллиона новых рабочих мест, что позволило КНР досрочно выполнить годовую целевую задачу. Как отметили многие местные и международные обозреватели, целеустремлённая и стабильная макроэкономическая политика гарантировала восстановление китайской экономики от серьёзного удара эпидемии, укрепила основание обеспечения жизни народонаселения.

Стоит отметить, что, несмотря на все трудности в области развития, Китай выполнил свои обязательства по решению проблем и выведения народа из-за черты крайней бедности к концу 2020 года. Си Цзиньпин недавно отметил, что за 8 лет неустанных усилий, Китай в указанные сроки достиг целей борьбы с бедностью в новую эпоху. Согласно нынешним стандартам все бедные жители китайских деревень и все бедные округа уже полностью избавились от нищеты. Ликвидирована абсолютная нищета и региональная бедность в целом. Примерно 100 миллионов бедных людей забыли о том, как быть нищими.

Как отмечает международное сообщество, на Центральном совещании по экономической работе, проведенном недавно, были определены задачи в сфере экономики на 2021 год, опубликован ряд политик по трудоустройству, социальному обеспечению и жилищному вопросу, что демонстрирует забота Компартии Китая и китайского правительства о жизни народа.

То, что произошло в Китае в 2020 году, позволило международным обозревателям осознать суть решительной защиты прав народонаселения на жизнь и их прав на развитие - это самая яркая черта и ярчайшее достижение Коммунистической партии Китая и политической системы Китая. Это главное проявление реальной, а не на словах, борьбы за права человека.